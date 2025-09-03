El bolso de lujo con el que Messi ha sorprendido en su llegada a la concentración de Argentina

Leo Messi llegaba en la madrugada del lunes a Ezeiza (Argentina) para sumarse a la Selección de fútbol del país en los entrenamientos previos al partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Más allá de sus competencias deportivas, la llegada del futbolista ... ha sorprendido a sus seguidores por el estilismo elegido para la ocasión, un look con varios detalles de moda y un bolso de la firma Hermès, que sin duda no ha pasado desapercibido.

En la imagen compartida en las redes sociales de la Selección Argentina, se puede ver al deportista vestido completamente de negro con un conjunto de pantalón, camisa y sobrecamisa con silueta 'oversize' y las clásicas zapatillas Adidas Superstar II en cuero negro con rayas blanca, un modelo que rinde homenaje a 50 años de estilo deportivo y urbano de la marca. Cuentan con empeine de piel suave y la mítica puntera de goma, su precio actual de venta es de 120 euros.

Detalles del estilismo de Messi ABC

Pero sin duda el detalle más llamativo y comentado del estilismo de Messi ha sido su bolso. De tamaño XL, se trata de un Birkin de la firma Hermès, cuyos modelos son actualmente los bolsos más caros del mercado.

¿Cuánto vale el exclusivo bolso de Messi?

El llamativo bolso que lleva Messi pertenece a la casa francesa fundada en 1837 y reconocida mundialmente por su marroquinería de lujo. Se trata del modelo 'Cargo Hac Birkin', una de las versiones más codiciadas de la línea Birkin, creado en canvas con terminaciones en cuero y múltiples bolsillos que le otorgan un aire contemporáneo y utilitario.

Bolso Cargo Hac Birkin de Hermès D.R.

Aunque actualmente no se encuentra a la venta, su precio de salida en el mercado superaba los 60.000 euros. Al tratarse de un modelo tan exclusivo y agotado, actualmente puede encontrarse en casas de reventa o moda usada llegando incluso a rondar los 100.000 euros.

Entre los fans incondicionales de estos bolsos encontramos una larga lista de famosos en la que se encuentran nombres como Kim Kardashian, Drake, Victoria Beckham o Pharrell Williams, quienes han ayudado a convertirlo en un verdadero objeto de deseo e icono de moda.