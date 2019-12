Siete trucos de estilo para ser el más elegante de cualquier fiesta

El contexto es fundamental

El esmoquin es perfecto si la etiqueta lo demanda - Instagram @tomford

No te vistas de más... ni de menos. En ser elegante no solo importa lo que te pongas, sino también cuándo te lo pones. Esto es, si llevas un traje con corbata a una fiesta en la playa, por ejemplo, costaría generar en los demás que la sensación de elegancia fuera lo primero que les viniera a la cabeza.

Ocurre lo mismo si en Nochevieja tienes una fiesta de gala en un hotel de lujo y te presentas con chinos, americana y camisa lisa. En ambos casos pueden ser looks elegantes, pero el contexto elimina dicho aspecto. La importancia de leer bien las circunstancias es capital.

Prendas infalibles

Hay prendas infalibles para cualquier ocasión - Instagram @brooksbrothers

Cada hombre debe, por supuesto, darle su sello al outfit que construya, pero es bueno ser consciente de que hay prendas infalibles para una fiesta. En base a la época del año y al contexto de la misma, el primer truco que te hemos dado, puedes recurrir a una u otra, pero en general es difícil equivocarse si uno apuesta por una blazer azul marino, una camisa blanca slim fit, un jersey oscuro de cuello redondo o un par de botas de estilo chelsea.

Evidentemente hay fiestas que requieren un grado de etiqueta mayor, en cuyo caso un traje oscuro o gris con camisa blanca siempre será la fórmula mágica para merecer la etiqueta de elegante.

El calzado, siempre limpio

El calzado, siempre limpio - Instagram @mrporterlive

Sácale brillo al calzado que vayas a usar, por favor. De lo contrario, jamás podrás ir elegante, por muy bien que hayas elegido el look. Incluso si vas a llevar unas deportivas blancas, debes evitar todo tipo de manchas.

El calzado es como las manos, tienen mucha capacidad de comunicación, y si están descuidados el mensaje negativo pesa demasiado en la sensación general que dejas a primera vista.

Ojo con las tallas

El ajuste perfecto es fundamental - Instagram @davidbeckham

Incluso en una camiseta blanca lisa hay que tener en cuenta los detalles de la prenda. El hombro, la manga, el ajuste de la cintura y el bajo si son pantalones… De todos ellos, el hombro es seguramente lo más importante porque es clave en prendas como las americanas y las camisas, y de estar mal ajustado llama demasiado la atención de forma negativa.

Para que esto no sea así, la costura debe caer justo en el hueso del hombro, de igual forma que la manga debe cortar con el de la muñeca. No destroces buenos looks con fallos como estos.

Apuesta por las camisetas interiores

La camiseta interior funciona como aislante térmico - Instagram @davidgandy_official

Se han perdido, pero abogamos por recuperarlas porque tienen muchas virtudes, sobre todo si hablamos de fiestas bajo techo y con mucha gente, esas donde es difícil no sudar si llevas una americana y una camisa o directamente un traje.

Las camisetas interiores, que deben ir ajustadas, además de ayudar a cuidar más la ropa, especialmente las camisas, te pueden evitar disgustos incompatibles con la elegancia como son las manchas por sudoración, por ejemplo.

Huye de las arrugas

Las arrugas pueden ser tus peores enemigas - Instagram @andresvelencoso

Parece mentira que haya que citar esto como un truco de elegancia pero últimamente se estila demasiado eso del “esto se plancha solo”. Y no estamos hablando de sudaderas o pantalones vaqueros, sino que el falso mito se ha extendido a prendas como las camisas, donde un mal planchado o la ausencia del mismo se nota muchísimo.

No cuesta tanto plancharlas y es fundamental para que un look de fiesta resulte elegante.

Ojo con la barba

No te olvides del 'grooming' - Instagram @malayerba

Prestamos demasiada atención a la ropa y nos olvidamos de lo demás. Y el error es tremendo porque la cara, al igual que el calzado, tiene un peso enorme en la primera impresión.

Lleves o no barba, preséntate en la fiesta recién afeitado o con la barba perfectamente recortada, y no te olvides de los contornos del corte de pelo, porque se nota cuando hace mucho que no has pasado por la peluquería incluso cuando lo llevas largo.