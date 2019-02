La historia tras las zapatillas doradas de Spike Lee en los Oscar

Spike Lee con un look muy peculiar durante la gala de los Premios Oscar - © Gtres

Por cuestiones de protocolo no suele ser habitual que los invitados a los Premios Oscar apuesten por ir en zapatillas a la gala de la noche más importantes del cine internacional y mucho menos si además están nominados, pero claramente las normas están para romperlas y algo así es lo que debe haber pensado Spike Lee, ganador del Oscar al mejor guión adaptado por 'Infiltrado en el KKKlan’.

El cineasta, reconocido por un look peculiar y muy llamativo, no quiso dejar pasar la oportunidad de desfilar sobre la alfombra roja de la 91 edición de los Premios Oscar, con un estilismo lleno de simbología y detalles a tener en cuenta.

Por un lado, y según desveló el propio Lee en su cuenta de Instagram poco antes del inicio de la gala, un colgante dorado con el símbolo que Prince empleó como sustituto de su nombre, así como su traje violeta en homenaje a la canción "Purple Rain". "Sé que mi hermano Prince va a estar mirándome esta noche, cantando It’s gonna be a beautiful night", afirmaba el cineasta en redes.

Y por otro lado, unas zapatillas que no dejaron indiferentes a nadie y que además guardaban una historia detrás. Las Air Jordan de Nike, modelo que Spike Lee ya ha llevado en varias ocasiones, constituyen toda una declaración de intenciones. En 1984, la estrella de la NBA Michael Jordan las convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y contra el racismo, debido a que se empeñó en jugar con ellas a pesar de la prohibición de la NBA y las multas que recibió. Desde estonces este modelo se ha convertido en todo un símbolo de la comunidad afroamericana y Spike Lee no quiso dejar pasar la oportunidad de rendir su particular homenaje.

En este caso se trata de una edición de las míticas Nike Air Jordan 3 diseñada exclusivamente para él, inspiradas en la estatuilla de los Oscar con su reconocido tono dorado y con el emblema de su productora, 40 Acres and a Mule, bordada en el talón; y que el propio Michael Jordan habría encargado personalmente: "¡Un saludo a mi colega, Michael Jordan, por encargarle a Tinker Hatfield que diseñara estas Jordans doradas para los Oscar!", comentaba Lee en redes.