Moda arcoíris para celebrar el Orgullo Gay 2019 en Madrid

Polo Ralph Lauren

Camiseta de la colección Pride (90€) - © Polo Ralph Lauren

La firma de moda Polo Ralph Lauren reconocida por su simbólico caballo, ha lanzado una colección unisex para adultos y niños con cinco piezas: una camiseta, un polo, una gorra, una sudadera y un bolso, en la que su logo adopta los colores de la bandera arcoíris.

El 100% del precio de compra de la venta de cada camiseta y el 50% de la venta de cada polo, sudadera, gorra y bolso serán donados a Stonewall Community Foundation.

Levi´s

Camisetas Pride Collection (29€) - © Levi´s

La firma de denim por antonomasia se suma un año más a reivindicar los derechos del colectivo LGBTI con una colección en la que no faltan prendas vaqueras como cazadoras y pantalones cortos, así como camisetas y varios accesorios todos ellos con la bandera arcoíris en distintas versiones.

El 100% de los beneficios será donado a OutRight Action International, asociación que trabaja en la lucha de los derechos de las personas LGBTI.

Dockers

Camiseta Pride (24€) - © Dockers

Por segundo año consecutivo Dockers lanza su camisera con motivo del Gay Pride, cuyos beneficios irán destinados a la asociación Outright International.

Este año, además la firma se ha aliado con Matthieu Jost, un empresario francés y director ejecutivo de la web misterb&b, orientada al turismo LGTBI+, que pretende ofrecer a esta comunidad una manera de viajar más segura.

Loewe

Bolso Paula's Pochette (480€) - © Loewe

Loewe cuenta con una colección 'Rainbow' (arcoíris) en la que encontramos varios bolsos y complementos con los colores de dicha bandera en distitnas versiones.

Además, la firma española ha vestido estos días sus escaparates de las tiendas de las principales ciudades como la de la madrileña Gran Vía con su colección más colorida, incluyendo en alguna de ella su inconfundible logotipo pero en esta ocasión con estampado multicolor.

Under Armour

Zapatillas HOVR SLK Colorway (120€) - © Under Armour

Under Armour se une al apoyo del movimiento con sus nuevas HOVR SLK Colorway, un auténtico homenaje a todos sus atletas que lucen orgullosos la bandera LGTBI+. Estas zapatillas de running llevan además incorporada la exclusiva tecnología UA HOVR®, que proporciona la “sensación de gravedad cero” mediante el retorno de energía.

Una parte de los beneficios irá destinado al grupo de defensa de atletas Athlete Ally, una organización sin ánimo de lucro dirigida a educar y activar comunidades atléticas para eliminar la homofobia y la transfobia en los deportes.

Calvin Klein

Imagen de la colección especial de CK - © Calvin Klein

Con Indya Moore, Adrian Sotiris, Liam Daniels y Rozanne Verduin como protagonsitas de la campaña 'Nothing but Pride in #MYCALVINS' e inspirada en la "autoexpresión", Calvin Klein busca crear conciencia y visualización de la comunidad Lésbico-Gay y Trans tanto en la industria como en la vida diaria.

La edición limitada de la colección cápsula reinterpreta los diseños clásicos de la marca e incluye prendas de ropa interior, camisetas, prendas denim e incluso chanclas. Una parte de la recaudación será donada a la Fundación por la Campaña por los Derechos Humanos (HRCF).

Converse

Chuck Taylor Chuck 70 Pride (95€) - © Converse

Desde 2015, la marca de zapatillas Converse apoya al colectivo LGTBI+. Este año, con motivo del 50 aniversario de Stonewall, la marca ha querido sacar una colección más especial. Para ello, se ha unido a figuras tan influyentes en la lucha por los derechos de esta comunidad como Demond Is Amazing, drag kid o la activista trans Kristin Beck. Las Chuck Taylor Chuck 70 se llenan de colores, rayos y purpurina para vestir el orgullo.

La marca donará parte de los beneficios a la asociación It Gets Better.

Swatch

Reloj personalizable on estampado especial (110€) - © Swatch

La firma relojera Swatch propone crear tu propio reloj eligiendo el diseño entre una amplia variedad de estampados, eso sí, todos llenos de color.

La iniciativa se llama Swatch x You y forma parte de una edición limitada de relojes que estará disponible hasta el próximo 8 de julio con motivo de las celebraciones del Gay Pride en la que se incluye el estampado 'Love your pride'.

Banana Republic

El equipo de Banana Republic en San Francisco - © Instagram

Banana Republic ha lanzado una edición especial con varios diseños de sus camisetas en las que como no podía ser de otra manera se incluyen los colores de la bandera arcoíris en sus distintas versiones, siempre con un toque original y divertido. Una colección cápsula bajo el nombre Pride 2019 Rainbow.

La marca donará el 50% del precio de compra de la venta de cada artículo de la Edición de Igualdad de edición limitada a la Fundación de las Naciones Unidas en apoyo de la Campaña Free & Equal de la ONU para Igualdad LGBTI hasta agotar existencias.

Adidas

Prendas de la colección 'Pride Pack' - © Adidas

La marca deportiva ha lanzado su colección 'Pride Pack' compuesta tanto por zapatillas y chanclas como por prendas de vestir en las que no faltan los clásicos logotipos de la marca en su versión a todo color.

En cuanto a las sneakers, los recién lanzados modelos Ozweego, Nizza y Continental 80 se suman a la colección con diferentes diseños en tonos vibrantes que contrastan con las siluetas blancas.