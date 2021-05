El chándal que ha unido a Pierce Brosnan y su hijo con el cantante Drake

Pierce Brosnan es uno de los máximos representantes del estilo ‘gentleman’. Inseparable de su de los trajes (especialmente los de la firma Brioni, una de sus más recurrentes), las camisas y todo tipo de prendas formales, su porte y elegancia natural lo convierten en un interesante foco para las marcas a la hora de promocionar sus propuestas. Una visión que se ha visto potenciada durante sus años interpretando al Agente 007.

Sin embargo, cuando está lejos de las cámaras parece que su armario da un giro total abogando por alternativas más informales. Y no, no hablamos de las camisas hawaianas, polos y bermudas, sino de la moda deportiva, más en auge que nunca tras la pandemia. Recientemente el actor ha celebrado su 68 cumpleaños rodeado de toda su familia donde se le ve en unas instantáneas publicadas por su hijo en Instagram para felicitarlo con el mismo chándal en azul y rojo. Una imagen que acumula casi 90.000 ‘me gusta’ y con la que queda claro que el intérprete es como el buen vino y mejora con los años.

En cuanto a la prenda, como era de esperar, no era un chándal ‘al uso’, pues se trataba de una pieza de la firma Chrome Hearts perteneciente a la colección cápsula diseñada por el cantante Drake. Una propuesta que todavía no ha visto la luz y que no tiene fecha de lanzamiento, aunque todo apunta a que coincidirá con la publicación de su nuevo disco, 'Certified Lover Boy' (cuya fecha tampoco se sabe ya que en teoría tendría que haber salido en enero).

El conjunto posee un corte oversize y ha sido teñido de manera artesanal, lo que le confiere ese acabado envejecido que le aporta un aire más vintage. En las mangas incluye el detalle de las cruces de estilo gótico, símbolo de la marca, mientras que en el pantalón se encuentra escrito ‘Certified Chrome’, y las letras ‘CLB’, haciendo referencia al nuevo álbum del artista.

En vistas al éxito de la foto no cabe duda de que en cuanto se ponga a la venta volará de las tiendas, y es que viendo la instantánea queda clara su versatilidad tanto para alguien de 20 como de casi 70. Ahora solo queda ver si la complicidad del actor con sus hijos volverá a mostrarse con otro estilismo igual de innovador, solo el tiempo lo dirá.