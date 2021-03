Camisa de cuadros: cuándo sí y cuándo no

Puede que acabaras un poco harto de la camisa de cuadros con el boom de la moda hipster e incluso es posible que te dé rabia que una de las prendas clásicas y básicas del armario masculino desde hace décadas se haya convertido en símbolo de determinadas culturas urbanas, especialmente desde que el grunge la hizo suya. Pero la camisa de cuadros es la prenda más masculina que existe, es el lenguaje universal del hombre, la más democrática.

Prueba de que estamos ante uno de los grandes básicos masculinos es que se empezó a extender su uso allá por el siglo XIX. Ha llovido (y nevado) un poquito, ¿verdad? Inspiradas en las piezas de tartán escocesas, nunca ha dejado de tener su espacio reservado en el armario masculino desde entonces. Sí ha “cedido” el estampado a otras prendas como abrigos, pantalones o calcetines, y recientemente le ha salido una dura competidora por un espacio que tradicionalmente ocupaba ella, la sobrecamisa, pero la camisa de cuadros lo resiste todo. El paso del tiempo, las tendencias, la competencia e incluso el mal gusto.

Y es que la camisa de cuadros no tiene rival como prenda para aquellos que no tienen interés en la moda porque es una de las más sencillas de llevar y combinar sin meter la pata. Si tienes siete camisas de cuadros en tu armario tienes la papeleta semanal resuelta si eres de lo que no encuentra motivación en el cómo vestir. Es atemporal y fácil de llevar.

Lo único que tienes que hacer es evitar determinadas ideas que se extralimitan en el uso de esta prenda, y mira que es difícil extralimitarse con algo en la moda contemporánea, donde el eclecticismo reinante permite explorar múltiples caminos. Pero hay situaciones que no son compatibles con la camisa de cuadros.

En esta guía rápida te contamos cuáles son, y también cuáles sí son opciones infalibles para hacerla brillar. Ojo, si lees esta pequeña recopilación de tips en 2028, puede que algo haya quedado obsoleto. Es parte del juego de la moda, que vive al día, y como tal, es sensible a los cambios.

Siempre SÍ

Con vaqueros, de forma relajada. Ya sea abierta o semiabrochada, y en la medida de lo posible, si el calor lo permite, con una camiseta blanca de manga corta o interior de tirantes debajo. Hasta hace nada te diríamos que siempre por fuera, pero hay quien se ha atrevido a meterla por dentro porque así es la tendencia actual, de nuevo todo por dentro como antaño. No parece que sea lo más recomendable para una camisa de cuadros informal, pero no podemos cerrarle la puerta a algo que es tendencia.

La camisa de cuadros forma un dúo perfecto con vaqueros - Instagram @pelayodiaz

Además, el sí es rotundo a utilizar la camisa de cuadros como uno de los pilares del layering, que no es otra cosa que vestir por capas. No solo con la mencionada camisa blanca, también debajo de una sudadera o de otra camisa, vaquera por ejemplo, y por supuesto debajo de la omnipresente shacket. Y encima, tu chaqueta corta básica favorita, desde la perfecto hasta la de aviador.

Esto, lógicamente, son consejos para el otoño invierno, pero también tenemos un sí a la camisa de cuadros en verano: en clave retro. Puede ser de manga corta, pero mucho cuidado con el corte. La directriz al respecto es clara: aléjate del corte entallado para este tipo de prendas.

Si hablamos de calzado, las botas de montaña y las deportivas son las opciones que mejor combinan sus esfuerzos con una camisa de cuadros, pero es importante atender al estilo de la misma, porque puede pedir unos chelsea, por ejemplo, en algunos casos. Lo que nunca se debe hacer es mezclar una camisa de cuadros informal con zapatos clásicos ni viceversa, introducir una camisa de sastrería en un look informal por el simple hecho de que sea de cuadros.

Precisamente la sastrería es el terreno menos propicio para la camisa de cuadros pese a que ya en 2013 fue una de las grandes apuestas de firmas referencia como Prada, y que desde entonces, como el Guadiana, está es una combinación que aparece y desaparece de las pasarelas masculinas. Si te apetece profundizar en la opción traje más camisa de cuadro, nuestra recomendación es renunciar a la corbata, y sobre todo, cuidar las proporciones y el equilibrio entre colores y tejidos. Un traje oscuro, apagado, es la base más acertada para añadir una camisa con print de cuadros que lleve la luz cantante del look.

Rotundo NO

El no lo vamos a resolver por la vía rápido porque ya te hemos dado muchas pistas a lo largo del texto. Un NO rotundo, por ejemplo, es a llevar las camisas de cuadros informales -da igual de lana, franela, algodón o el material que sea- abrochadas hasta el último botón. La estética hipster forma parte del pasado, y este es uno de los detalles de estilo asociados a ella en cuestión de estilo masculino.

Una capa más del layering centrada en los cuadros es un acierto - Instagram @luca_rubinacci

Otro no como un templo es a llevarlas con pantalones pitillo, pero no tanto por el resultado de la mezcla, sino por los pantalones de este corte ajustado, también parte del pasado por mucho que una parte de la población quiera seguir viviendo en un tiempo que en este caso ni siquiera fue mejor.

El tercer NO es para las camisas hiperentalladas, por una razón muy similar a la argumentada anteriormente: la moda viaja en una dirección opuesta a los tejidos ceñidos al cuerpo, y también es parte del buen gusto saber evolucionar y adaptar tu estilo a la sensibilidad contemporánea. Además, seamos honestos: muy poquitas prendas ajustadas se salvan de la quema. Y la camisa de cuadros no es una de ellas.

Dos noes más para acabar. Uno se explica por sí solo, llevarla con pajarita. Y el segundo tiene su miga así que conviene explicarlo brevemente: no a llevar cuadros con cuadros. No porque no tenga opciones la apuesta de salir victoriosa, porque sí las tiene y hay geniales ejemplos de ello de los últimos. El problema es que esta es una opción para auténticos expertos en la materia. Es tan grande el riesgo que se asume que tenemos serias dudas de que merezca la pena afrontar el reto teniendo en cuenta todas las variantes que ofrece una prenda tan versátil como la camisa de cuadros.