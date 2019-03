Barbara Palvin, la polémica modelo “curvy” de Victoria’s Secret

Puede que su nombre aún no te sea familiar pero la modelo húngara Barbara Palvin ha entrado a formar parte de los exclusivos ‘ángeles’ de Victoria’s Secret. La firma necesita nuevos rostros que cubran el vacío que han dejado las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, dos de sus modelos más queridas, y esta joven de 25 años ha sido presentada como el nuevo ‘ángel’ de la marca.

Barbara Palvin - Instagram

La noticia de su vuelta, anunciada por la propia modelo, ha sido recibida con ovación ya que los verdaderos fieles de Victoria’s Secret recuerdan a una joven Barbara Palvin cuyo debut oficial se produjo en 2012, cuando comenzó a aparecer en los catálogos de la firma y también en su desfile celebrado en Nueva York. Sin embargo, la húngara reapareció el pasado mes de noviembre en el show de la marca. Cuando se subió a la pasarela recibió el calor de todo un colectivo que demostraba estar feliz por volverla a ver en las filas de la compañía estadounidense.

“No sé por dónde empezar, pero lo intentaré: nunca pensé que esto pasaría y ha superado todas mis expectativas. ¡Estoy muy emocionada por anunciar que oficialmente soy un ángel de Victoria’s Secret! Gracias por creer en mí. Hubo momentos en los que dejé que mis propios pensamientos me frenaran y fue difícil alejarme de ellos, pero mi familia, mi equipo, Ed y todos en Victoria’s Secret siempre estuvieron allí para apoyarme y animarme. Me enorgullece representar a Hungría, y lo más importante, a todos ustedes en este nuevo capítulo de mi vida. Muchas gracias a todos de nuevo”, escribió la modelo en su perfil de Instagram, cuya publicación ya acumula más de 7 millones de ‘me gusta’.

La popular casa de lencería también ha confirmado la noticia y las palabras que han usado para anunciarlo es algo que que no ha convencido a sus fans ni a la gran mayoría de los seguidores de la firma. Se han referido a ella como su modelo “de talla grande”. Palvin es el nuevo fichaje ‘plus size’ por lo que sus increíbles medidas han sido consideradas como ‘curvy', a diferencia del resto de modelos que en estos momentos pertenecer a Victoria’s Secret.

Barbara Palvin junto a la también modelo Alexina Graham - Instagram

Todo este tiempo en el que Barbara Palvin ha estado alejada de las deseadas alas, la modelo continuó su carrera profesional en revistas y otras marcas de gran importancia. Al parecer, el ‘maniquí’ tenía otras ambiciones hace unos años y por eso no quiso seguir formando parte de Victoria’s Secret. La joven, que protagonizaba numerosas portadas de revistas, tuvo que enfrentarse a críticas de todo tipo donde se la tachaba de “gorda” solo por no tener el mismo tallaje que el resto de sus compañeras. “Wow! He recibido algunos comentarios bastante dañinos que hablan de que estoy gorda. Bueno, la verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero gorda”, sentenció Barbara a ese aluvión de malos comentarios.