7 Marcas de ropa con las que vestir de lujo sin gastar mucho dinero

Paraiso

Alegría y pasión son los dos adjetivos que mejor definen las prendas de esta marca nacida en Barcelona que no entiende de géneros. Su objetivo no es otro que el de huir del aburrimiento a la hora de vestir y lo consigue a través de un acertado uso del color y unas atrevidas mezclas de estampados que no dejan indiferente. Especial atención merecen sus bañadores, los cuales seguro has visto sin parar este verano en Instagram.