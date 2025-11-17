Suscribete a
Todos los tipos de bigote y cómo dejarlo crecer para apoyar Movember

Noviembre es el mes de la concienciación de la salud masculina y lucir bigote es la forma de sumarse a esta iniciativa

Por qué el otoño es el mejor momento para iniciarse con el retinol

Desde hace más de veinte años cada mes de noviembre se celebra Movember, una campaña que pretende concienciar sobre la salud del hombre a través del bigote, y en concreto, sobre el cáncer de próstata y de testículos, así como sobre la salud ... mental. La idea, que nació en Australia, se ha ido extendiendo por el resto de países, y también llegó a España. Movember es actualmente una asociación que financia proyectos de salud masculina en todo el mundo. Cuenta con la colaboración de marcas, pero sobre todo, con el apoyo de todos los hombres que pueden donar dinero pero también dejarse bigote durante este mes de noviembre.

Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

