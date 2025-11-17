Todos los tipos de bigote y cómo dejarlo crecer para apoyar Movember

Desde hace más de veinte años cada mes de noviembre se celebra Movember, una campaña que pretende concienciar sobre la salud del hombre a través del bigote, y en concreto, sobre el cáncer de próstata y de testículos, así como sobre la salud ... mental. La idea, que nació en Australia, se ha ido extendiendo por el resto de países, y también llegó a España. Movember es actualmente una asociación que financia proyectos de salud masculina en todo el mundo. Cuenta con la colaboración de marcas, pero sobre todo, con el apoyo de todos los hombres que pueden donar dinero pero también dejarse bigote durante este mes de noviembre.

¿Qué bigote elegir?

El primer paso para sumarse a Movember es elegir el bigote: desde los más clásicos, el chevron o el walrus, hasta el minimalista, el lápiz, el más llamativo, el handlebar, o uno combinado con barba. Aunque los famosos son un buen punto de partida, como fuente de inspiración, es cierto que no todos los bigotes son para todos los hombres. Los expertos recomiendan optar por los más poblados si el vello facial es espeso y grueso, o por los más finos, si es lampiño.

Bigotes contundentes Tom Selleck con el bigote chevron, uno de los más clásicos. Camilo lleva el handlebar, uno de los más llamativos, y Henry Cavill, el más clásico el walrus. GTRES

Para los hombres con vello facial abundante, los bigotes más clásicos son el chevron, popularizado por Tom Selleck, o el walrus, más largo. Si buscas un bigote con carácter, el handlebar o imperial, vinculado a Dalí, es una opción interesante. De hecho este último es una de las tendencias actuales entre los hombres más jóvenes. El bigote herradura (con forma de U invertida) es otro tipo muy contundente. Si, en cambio, se busca un bigote discreto y fácil de manejar, el lápiz o el piramidal, que han lucido Brad Pitt o más recientemente Timothée Chalamet, son perfectos. Además, también es posible llevar el bigote junto a la barba, por ejemplo, como Johnny Depp con el estilo Van Dyke, con una perilla separada del bigote.

Tipos de bigotes Johnny Depp con el estilo Van Dyke, una perilla con bigote separado; Timothée Chalamet lleva el piramidal, y Brad Pitt, el bigote lápiz. GTRES

Desde los salones de peluquería David Künzle dan un consejo para acertar con la elección: «Lo velludo/lampiño que seamos es lo que determina nuestro futuro bigote aunque hay soluciones para todo. Si hay abundante vello facial, un bigote en herradura o imperial queda genial con barba ducktail, da un look varonil muy atractivo».

Los cuidados que necesita el bigote

Una vez elegido el bigote, toca dejar de afeitarse la zona para conseguir la forma deseada. Para los más finos se necesitará menos tiempo, en unos 10 días se habrá definido, pero para los más densos tendrán que pasar al menos 3-4 semanas. Mientras se deja crecer también hay que ir recortándolo para darle forma. Lo mejor es que acudir a una barbería pasados unos días, para que un profesional le dé la forma deseada, y a partir de allí mantenerla.

Entre los cuidados imprescindibles para el bigote esté perfecto siempre está el lavado diario, con agua y champú para barba y bigote. No hay que olvidar que es una zona propensa a mancharse de comida y que si no se lleva una higiene correcta podrían acumularse bacterias. La hidratación es también importante. En el caso de los más finos se puede usar la misma crema facial, pero para los más densos será necesario usar un producto específico como un aceite.