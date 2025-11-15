Suscribete a
ABC Premium

El doctor Levy, uno de los dermatólogos más prestigiosos de Europa, trae a España sus tratamientos rejuvenecedores

Es el creador del Nefertiti Lift® y fue el primero en introducir botox estético en Suiza

El doctor Phillip Levy aterriza en España.
El doctor Phillip Levy aterriza en España. DR
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Phillip Levy dirige en Ginebra una de las consultas estéticas más prestigiosas. Reconocido como uno de los mejores especialistas en rejuvenecimiento facial sin cirugía, el doctor Levy fue el primer médico privado de Suiza en introducir el bótox estético, el ácido hialurónico ... y el rejuvenecimiento con láser CO2. Además, es el padre de la patente Nefertiti Botox Lift®, un procedimiento que remodela y levanta la mandíbula a base de toxina botulínica y ácido hialurónico. El experto aterriza ahora en España de la mano de Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app