El doctor Levy, uno de los dermatólogos más prestigiosos de Europa, trae a España sus tratamientos rejuvenecedores

Phillip Levy dirige en Ginebra una de las consultas estéticas más prestigiosas. Reconocido como uno de los mejores especialistas en rejuvenecimiento facial sin cirugía, el doctor Levy fue el primer médico privado de Suiza en introducir el bótox estético, el ácido hialurónico ... y el rejuvenecimiento con láser CO2. Además, es el padre de la patente Nefertiti Botox Lift®, un procedimiento que remodela y levanta la mandíbula a base de toxina botulínica y ácido hialurónico. El experto aterriza ahora en España de la mano de Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty.

Al doctor Levy le gusta dejar claro que es dermatólogo (y no médico estético), y que su objetivo prioritario siempre ha sido ayudar a sus pacientes a retrasar y mejorar los signos del envejecimiento cutáneo, de forma natural y reversible, evitando la cirugía. Para completar los tratamientos de la consulta en casa, decidió lanzar su propia firma de belleza. Pero no es una marca más, con activos ya conocidos, sino que el experto consiguió crear una patente, basada en las células madre dérmicas, con resultados en 'similares' sus tratamientos inyectables.

El doctor Levy con Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty, durante la presentación en España de sus productos. DR

Una patente que estimula las células madre de la piel

Hasta llegar a la patente, el doctor Levy recorrió un largo camino que empezó en su consulta durante la aplicación de los tratamientos de rejuvenecimiento con el láser. El experto comprobó el poder de la activación del sistema antienvejecimiento propio de la piel durante la fase de cicatrización tras los tratamientos con láser. Tras publicar sus hallazgos originales sobre una novedosa terapia de cicatrización de heridas (Dermatologic Surgery, 1998), inició su búsqueda de la siguiente 'frontera' en los tratamientos estéticos: estimular la fuente del sistema de rejuvenecimiento natural de cada persona sin tener que herir la piel.

Basándose en la investigación ganadora del Premio Nobel de Medicina de 2009, sobre el envejecimiento de las células, el doctor Phillip Levy pudo finalmente crear el primer tratamiento cosmético del mundo con un extracto exclusivo de células madre derivadas de plantas, ArganCDV TM, científicamente probado para estimular las células madre dérmicas. El experto asegura: «puede que no recuerdes cómo era tu piel hace 20 años; pero tus células madre seguro que sí».

El ArganCD TM incluye células madre de la raíz del árbol de argán, además de otros ingredientes como tripéptidos, un complejo antioxidante, niacinamida, ácido hialurónico, omegas, aloe vera y extractos de plantas. Además, cuenta con un sistema de administración de doble vector exclusivo patentado y de origen sostenible.

Usando ingredientes activos en altas concentraciones, además de la patente, ha creado, junto a su equipo (insiste durante la presentación que es una empresa familiar), toda una gama de productos para el cuidado de la piel, 100% veganos, y para todas las pieles. La firma cosmética, que recibió el nombre de Dr. Levy Switzerland, cuenta con todo tipo de productos para el cuidado de la piel en casa: limpiadores, mascarillas, sérums, cremas, protector solar… Jorge Martín, fundador de 5th Essence Square, es el distribuidor de los productos del doctor Levy en España.

Algunos de los productos del Dr. Levy: Exfoliante Radical Reboost Pro Geel (90 euros); Protector antipolución Pollution Shield (85 euros); Radiofrecuencia The Contour Pro (299 euros); Concentrado antiedad Booster Serum (320 euros) y The MicroSin Roller (50 euros). DR

El método del doctor Levy

Los tratamientos del doctor Levy se podrán disfrutar de forma exclusiva en los centros Tacha Beauty. El método se asienta en tres pilares: cosmecéuticos y tratamientos cutáneos; movimientos que imitan los inyectables y dispositivos MedTech de eficacia clínica y herramientas Pro.

Tras realizar un análisis de la piel del paciente, con las herramientas exclusivas que el mismo doctor ha desarrollado, para conocer las características y necesidades personales, se aplica el tratamiento necesario, que continua con el refuerzo en casa, tanto con los productos, como con los masajes que se aconseja para aplicarlos.

El ritual rejuvenecedor para una piel más joven

En Tacha Beauty, de momento, se podrá disfrutar el ritual Stem Cell Red Carpet que dura hora y media y cuyo precio es de 350 euros. Es un tratamiento rejuvenecedor y regenerador, que combina hidrodermoabrasión, luces LED, el masaje exclusivo Levi-Tate (36 pasos), terapia de frío del Dr. Levy y sueros de células madre patentados. El resultado es una piel luminosa y más joven. Se recomienda para piel apagada, deshidratada, dañada por el sol, con flacidez con pérdida de elasticidad, tono desigual, líneas y arrugas.

El tratamiento comienza con un doble desmaquillado de la piel seguido de micro y dermoabrasión con Aquashine. Posteriormente se aplica luz LED y a continuación la mascarilla Freezing Anti-Fatigue Mask que se trabaja con el dispositivo Contour Pro. El siguiente paso es el masaje exclusivo del doctor suizo bautizado como Levi-Tate que consta de 36 pasos y dura 20 minutos seguido de una secuencia de drenaje. Por último, se procede a la aplicación de contorno de ojos, sérum y crema con el dispositivo Thermoglow Pro para ayudar a la penetración del producto y, finalmente, se aplica Pollution Shield y se recibe un relajante masaje en el cuero cabelludo.

Por otra parte, el doctor también realizará su técnica patentada Nefertiti Botox Lift en Tacha, varias veces al año.