Los cortes de pelo para hombre que marcan las tendencias de otoño e invierno

Ya hablamos hace unas semanas cómo el 'curly undercut' que lleva Lamine Yamal se había convertido en el corte de pelo más demandado en las peluquerías españolas, principalmente entre los hombres más jóvenes. Pero más allá de este estilo, hay otros que marcarán ... las tendencias en los próximos meses. En general, con el frío los hombres prefieren llevar el cabello más largo, pero siempre hay excepciones e incluso el rapado puede ser una buena opción, como ha demostrado Timothée Chalamet que ha protagonizado uno de los cambios de look masculinos más radicales de la temporada, afeitándose la cabeza, y diciendo así adiós a sus míticos rizos.

Timothée Chalamet con la cabeza rapada. GTRES

El otoño e invierno, según los expertos, viene marcado por la naturalidad, y la mezcla entre lo clásico y lo moderno. La clave está siempre en adaptar las tendencias a cada persona, para encontrar así un estilo personal y único. Nadia Barrientos, estilista y creadora de los salones The Madroom, nos cuenta que «hay que analizar la estructura facial y los rasgos para aconsejar. Si tienen la cara redondeada intento fomentar el volumen arriba ya que ayuda a largar el rostro; si tienen una mandíbula prominente, un corte con líneas limpias, con los lados definidos y un largo moderado en la parte superior puede armonizar el conjunto. Y sin duda si tiene un pelo fino es siempre mejor apostar por cortes que no dejen mucho peso en la parte superior para evitar que la raíz quede aplastada».

Además, no hay que olvidar tampoco el peinado, imprescindible para darle al corte de pelo el acabado deseado. Para ello, las ceras, gominas y demás productos de fijación se convierten en los mejores aliados del hombre.

Cortes de pelo para este otoño e invierno Jonathan Bailey, Andrew Garfield y Jacob Elordi llevan cortes de pelo que son pura inspiración para seguir las tendencias. GTRES

Los cortes de pelo degradados

El corte degradado seguirá siendo una de las opciones más solicitadas en las peluquerías este otoño e invierno, pero según los expertos, las transiciones van a ser menos marcadas y más suaves. Así lo asegura Fran Aranda, barbero profesional y embajador de STMNT. «Los degradados siguen siendo la base de la mayoría de los cortes masculinos. Pero lo que cambia es la forma de trabajarlos: ahora se buscan transiciones más suaves, menos marcadas, e incluso combinadas con largos medios o con partes superiores más texturizadas. Es un clásico que evoluciona constantemente porque se puede reinterpretar de mil maneras».

En este contexto, el peluquero apuesta por el 'taper fade' como uno de los cortes de pelo que se llevarán en los próximos meses. La parte superior se deja más larga, con diferentes texturas, mientras que en la parte posterior y en los laterales se corta más el cabello, incluso llegando a raparlo, según los gustos.

El mullet y el mohicano, protagonistas del otoño e invierno

No hay mejor momento para dejarse el pelo largo que los meses de otoño e invierno, así lo asegura Daniel Gallego, el peluquero valenciano que se alzó con el premio a la Mejor Colección Masculina en la última edición de los premios Fígaro 2025 de peluquería. «La llegada del otoño trae consigo temperaturas más frescas, y con ello, esta temporada es ideal para empezar a dejarse el cabello más largo. Muchos son los hombres que así lo eligen. Y de hecho, la realidad es que la tendencia del corte degradado super apurado, ya pasó de moda. Los estilos que más se están demandando ahora mismo son el corte 'mod cut', larguito y muy desenfadado, y el mullet suave, incluso derivando a mohicana y cresta de los 2000».

Coral López Rubio, estilista y CEO de Coral's Barbershop y embajadora de Booksy, apuesta para esta temporada por el 'mohaw fade', o mohicano degradado. «Se trata de la fusión de uno de los cortes más emblemáticos en el universo de la barbería con una de las variantes más actuales, el degradado. Se caracteriza por ser un corte en cabello con degradado en los laterales y un cabello más largo desde la frente a la nuca, simulando la silueta de un mohicano».