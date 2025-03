El cirujano plástico que estudió en Yale, tiene consulta en Barcelona y es experto en lifting facial

La imagen personal es cada vez más importante en nuestra sociedad, y la cirugía y la medicina estéticas nos ofrecen la posibilidad de mejorar nuestro aspecto físico, ya sea ralentizando el envejecimiento, o cambiando lo que no nos gusta. En los últimos años el crecimiento en este terreno ha sido exponencial. Solo en España se hicieron durante el año 2023 528.608 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, según datos del informe 2023 de la ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) compartidos por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. Ponerse en manos de un buen profesional que valore cada caso de forma individual es algo fundamental para conseguir el resultado deseado. En España contamos con excelentes doctores a los que se unió hace algunos años Ahmad Saad, referente mundial en cirugía estética y reconstructiva.

El doctor Ahmad Saad se formó en la Universidad de Yale y en la de San Diego, California. Es cirujano plástico certificado por la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica (American Board of Plastic Surgery), convirtiéndose en el único en España y uno de los pocos cirujanos plásticos con el board americano que atienden a pacientes fuera de los Estados Unidos. Actualmente es el Director Médico de la clínica de cirugía plástica y medicina estética de Barcelona Imagn Institute. Asegura que casi el 35% de sus pacientes son hombres. «Esto se debe a dos razones: la primera es que ha habido un aumento constante en la demanda de rejuvenecimiento estético por parte de los hombres en las últimas dos décadas, y la segunda es que hemos sido pioneros en la técnica de PAL-HD liposcultura para esculpir la anatomía corporal y estamos especializados en liftings faciales y rinoplastias masculinas».

El Dr. Saad es pionero de la lipoescultura de alta definición PAL®, que va más allá de la eliminación de grasa; se trata de esculpir y modelar el cuerpo para crear contornos definidos y una apariencia más atlética. Esta técnica implica la extracción selectiva de grasa de ciertas áreas y su redistribución estratégica para conseguir una mayor definición de los músculos abdominales, pectorales, dorsales, etc. y mejorar la definición anatómica. «Casi el 50% de los pacientes de liposcultura PAL-HD son hombres, porque hemos sido pioneros en ciertas técnicas y tecnologías para lograr transformaciones naturales y sorprendentes de manera segura», asegura. Precisamente en esta cirugía creó una cánula que recibe su nombre y que cirujanos de todo el mundo la usan hoy en día: Saad canula.

Otra de sus técnicas más conocidas es el lifting facial de plano profundo para rejuvenecer el rostro. «La mayoría de los liftings realizados a nivel internacional se basan en levantar y tensar la piel con una reconstrucción mínima de los tejidos profundos del rostro. Aunque este procedimiento tiene una duración menor, los resultados no son duraderos, el resultado estético no es demasiado natural y las cicatrices cicatrizan mal porque la piel se estira bajo tensión y no sana bien. La mayoría de los liftings faciales y de cuello que realizamos en nuestra clínica, los liftings de plano profundo (Deep Plane Lifts), se basan en reconstruir las estructuras anatómicas profundas del rostro (músculos, grasa, ligamentos, glándulas, etc.). Cuando los realiza un experto, este procedimiento es muy seguro y ofrece resultados naturales, duraderos y con cicatrices prácticamente invisibles», nos cuenta. En el caso concreto de los hombres, el cirujano explica que «las cicatrices deben colocarse estratégicamente para que sean invisibles con la barba».

Además, el doctor Ahmad Saad también es experto en rinoplastias, una de las cinco cirugías más demandadas en España por parte de los hombres. «Nuestro entendimiento de la anatomía nasal ha mejorado en las últimas décadas, las tecnologías que utilizamos son más precisas y, además, nuestra comprensión de los ideales estéticos ha cambiado en el sentido de que varios factores deben tomarse en cuenta al planificar el procedimiento (anatomía facial personal, etnia, problemas respiratorios, etc.). Dicho esto, todavía vemos resultados que parecen 'operados' en pacientes que acuden a nosotros para cirugías de revisión».

Por otra parte, el doctor Ahmad Saad también realiza la cirugía de migraña, «un conjunto de procedimientos quirúrgicos diseñados para descomprimir los nervios periféricos en el rostro y el cuello que son responsables de los síntomas de migraña», según nos explica. No todos los pacientes son candidatos a esta operación que, además no está exenta de polémica, al menos en nuestro país.

