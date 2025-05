Tres trucos para contrarrestar la falta de sol durante la cuarentena

La cuarentena se alarga y una de las principales consecuencias de estar en casa tantos días es la ausencia de sol y luz natural, y cómo nos puede afectar. Aunque los dermatólogos no se cansan de alertar de los problemas que los rayos solares provocan en la piel (quemaduras, manchas, envejecimiento prematuro y cáncer de piel), el sol, en su justa medida y con protección, es necesario para nuestro organismo . Además de influir en el estado de ánimo, es el principal responsable de que nuestro cuerpo produzca vitamina D.

No te olvides de abrir tu ventana cuando vayas a tomar el sol © Instagram: @nachoyanes88

¿Para qué sirve la vitamina D

Según Salvador Ferrando , endocrino y nutricionista de Instituto Médico Ricart, “la vitamina D es esencial para el funcionamiento inmunológico . Es una de las encargadas de que, en caso de padecer una patología, no se produzcan respuestas agresivas de este sistema. La vitamina D tiene un carácter antinflamatorio muy potente. Además, afecta a los músculos, los huesos, a nuestra capacidad cognitiva y a nuestro estado de ánimo”.

El coronavirus nos ha confinado en nuestros hogares en plena primavera, cuando los días se alargan y las temperaturas más suaves invitan a disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Salvador Ferrando tiene claro que al estar menos expuestos al sol “ los niveles de vitamina D van a ser más bajos de lo habitual , además de debilitar el sistema inmunológico, en personas que ya están afectadas de problemas óseos o musculares, como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónico. También es probable que las personas que padecen problemas mentales empeoren. E incluso puedan aparecer en aquellos que no estaban diagnosticados”.

¿Y cómo podemos contrarrestar los efectos negativos de la ausencia de sol?

Toma el sol 15 minutos al día. Ana Ibáñez, especializada en neurociencia y fundadora de Mindstudio, aconseja “abrir las ventanas, para ventilar la casa, llenarla de aire fresco y aprovechar para asomarnos. No vale ponerse con los cristales cerrados, ya que bloquearían el paso de los rayos y la formación de vitamina D. Si cuentas con una terraza, patio o balcón, toma el sol cada día. Si no, asómate a la ventana. Es importante no excederse. Será suficiente con que tomemos el sol 15 minutos en el tren superior (cara, cuello, brazos, pecho y espalda)”. Se aconseja evitar las horas centrales del día, y hacerlo entre las 10 y las 11 de la mañana. Puedes aprovechar también cuando vas a hacer la compra, a pasear al perro…

Respecto a la necesidad de usar o no protección solar, si son solo 10-15 minutos no haría falta, excepto si estás utilizando algún tratamiento con retinol, ácido glicólico o activos que provocan irritación en la piel y en cuyo caso, deberías usar siempre protección solar. Si tomas el sol más tiempo, utiliza una crema protectora, que deberás reaplicar cada dos horas, y aumenta la exposición de forma gradual para evitar las quemaduras.

Incluye en tu dieta pescados ricos en Omega 3 © Unspalash

Incluye en tu dieta alimentos ricos en vitamina D . El nutricionista Ángel Soriano, miembro de Doctoralia, aconseja “mantener una dieta rica en fruta, verduras y legumbres, así como no descuidar el consumo de pescado graso (como atún, salmón, sardinas, o boquerones) para obtener una buena fuente de vitamina D. Asimismo, es mejor evitar alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, en harinas refinadas y grasas”. Además del pescado azul, hay otros alimentos ricos en vitamina D que no deberían faltar en tu dieta durante la cuarentena, como los huevos, la carne de vacuno y los lácteos enteros o, sin son desnatados, que estén enriquecidos con vitamina D.

Quizás necesites suplementos nutricionales. Aunque parezca increíble, en España, un país en el que el sol brilla gran parte del año, un elevado porcentaje de la población tiene déficit de vitamina D. La farmacéutica Rocío Escalante , titular de Arbosana Farmacia, explica que “no es fácil que nuestro organismo sintetice toda la vitamina D que necesita, ya que esta capacidad disminuye con la edad y también si sufrimos alguna patología intestinal. Por eso recomiendo tomar algún probiótico . Respecto a los suplementos de vitamina D, en cambio, solo es aconsejable tomarlos bajo prescripción médica , después de haber realizado un análisis de sangre”.