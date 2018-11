¿Por qué Idris Elba es el hombre más sexy del mundo?

La revista People ya ha señalado al hombre vivo más sexy del mundo. El actor Idris Elba ha sido el afortunado y toma el relevo de Blake Shelton, el cantante estadounidense que participa en la versión norteamericana de ‘La Voz’.

Este reconocimiento, que comenzó en 1985 con Mel Gibson encabezando la lista, centra la elección en base a la personalidad del famoso en cuestión más que en el físico y puntúa a la estrella que hayan sido especialmente respetuosas, amables y generosas.

Todo apunta a que el actor Idris Elba posee todas esas cualidades. Cuando recibió la noticia el artista confesó haberse llevado una grata sorpresa.

“No me lo podía creer, en serio. Incluso me miré en el espejo, para comprobar mi aspecto. Y la verdad es que tuve que reconocer que ese día en concreto estaba bastante sexy. Pero para ser completamente sincero, fue una sensación agradable. Se trató de toda una sorpresa y sirvió para subirme un poco el ego”, ha contado entre risas.

Idris Elba y su pareja Sabrina Dhowre - GTRES

Como la mayoría de las grandes estrellas, Idris tampoco ha tenido una adolescencia fácil. Al parecer, cuando era niño se metían con él por su verdadero nombre, Idrissa Akuna Elba, y no contaba con las cualidades físicas que la mayoría de niños de su edad tenían. “En cuanto pude dejarme crecer bigote, me convertí en el crío más interesante del barrio. Solo tienes que dejarte bigote, añadir unos cuantos músculos y ya está. Es una locura, pero así es”.

Siguiendo sus consejos, estas son las 7 claves para llegar a ser el ‘Hombre más sexy del Mundo’:

Idris Elba en la alfombra roja - © Gtres

Respeto, amabilidad y generosidad

La propia revista People ha afirmado que, a la hora de elegir al hombre más sexy del mundo, es fundamental que el varón cumpla con estos tres requisitos. Una persona respetuosa, amable y generosa siempre resulta más atractiva que alguien que no lo es.

Buen humor

El humor resulta atractivo tanto para hombres como para mujeres. Se han llevado a cabo investigaciones que han probado que a las mujeres les gustan los hombres que les hacen reír.

Conversación

El intercambio de información personal o emocional facilita que se produzca una poderosa conexión sentimental. Además, abordar temas que realmente sean interesantes ayuda a ver con otros ojos a la persona que tenemos enfrente o a través de una pantalla.

Llevar bigote

Según el propio Idris Elba, llevar bigote es un factor importante a la hora de ser considerado un hombre interesante. Desde que el actor se lo dejó crecer en su juventud, lo lleva desde entonces.

Carisma

El actor británico Idris Elba siempre ha sido considerado una persona con gran carisma, algo especialmente importante en su trabajo como actor y dj.

Con estilo

Si la vestimenta y forma de combinar tendencias no gusta, esa persona no va a ser considerada “sexy”. Las veces que el actor de ‘Luther’ ha posado en un photocall, su elegante estilo no ha dejado indiferente a nadie.

Gimnasio

Para Idris es fundamental y se lo confesó a People, la revista que lo ha nombrado el ‘hombre vivo más sexy del mundo’.

Un hombre que va al gimnasio y lleva un ritmo de vida saludable, siempre será considerado más sexy que una persona que no se cuida ni se preocupa por su salud física.