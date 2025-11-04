Suscribete a
Vox se queda solo en el Parlamento balear en defensa del castellano como lengua vehicular en la enseñanza

El PP vota en contra de la proposición de sus socios de investidura y justifica su decisión en que el texto no responde al pacto alcanzado

El PP se desmarca de la reforma educativa «unilateral» de Vox que ahora pide «cargarse» el Decreto de Mínimos: «Se acordó que las dos lenguas fueran vehiculares»

El diputado de Vox Sergio Rodríguez
Jaime Lasaga

Palma

Vox se ha quedado solo este martes en el Parlamento balear en la defensa de su proposición de ley para modificar la actual Ley de Educación y reconocer el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, al mismo nivel que el catalán. La iniciativa ... ha sido rechazada con los votos en contra del PP, del PSIB-PSOE y de los grupos nacionalistas, que han coincidido en criticar tanto el fondo como la oportunidad política del planteamiento de la formación de derechas.

