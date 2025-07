«Los que vienen nuevos de Marruecos llegan aquí muy envalentonados»

En el colegio San Antonio de Torre Pacheco, ahora sin actividad lectiva por las vacaciones escolares, el 92% de los alumnos son niños de ascendencia marroquí, de segunda o tercera generación, con la nacionalidad española. «Los que vienen nuevos de Marruecos llegan muy envalentonados. ... El periodo de adaptación es duro, pero poco a poco te haces con ellos. El choque cultural, por ejemplo cuando llega la época del Ramadán y tienen que ayunar, es muy fuerte. Pero son niños y se acaban integrando», comenta una profesora del CEIP que prefiere mantener el anonimato.

A unos cuantos metros, en el instituto Luis Manzanares rechazan hacer declaraciones a este periódico. No quieren, dicen, reforzar la idea de que aquello es un polvorín o un foco constante de problemas. Un tercio de los 20.400 habitantes del municipio murciano -sin contar sus once pedanías- es de origen extranjero.

La violencia desatada tras la paliza a un hombre 68 años el pasado miércoles amenaza con romper décadas de convivencia. Tres jóvenes magrebíes han sido detenidos, uno como principal autor y los otros por encubrirlo. No son de la localidad y se sigue investigando cual fue el móvil tras descartar el robo. Se encadenan ya cuatro noches de tensión, con mayor o menor intensidad, y se teme que lo peor está por llegar este martes con las convocatorias difundidas por grupos ultras en redes sociales.

Dos de las tres mezquitas de Torre Pacheco van a cerrar hasta el jueves por miedo a incidentes. El ataque incendiario contra la de Piera (Barcelona) la semana pasada ha hecho saltar las alarmas. Sus imanes se acercaron al barrio de San Antonio este lunes al caer la noche para hacer un llamamiento a la calma entre los jóvenes marroquís -algunos incluso menores- que salen a las calles con pasamontañas o mascarillas para enfrentarse al bando contrario. El objetivo: apagar el fuego. No lo consiguieron. Pese a que no hubo presencia de grupos de extrema derecha en el municipio, hubo al menos dos detenidos por los altercados provocados por medio centenar de chavales de la localidad.

«Si te ofenden, no entres en el juego»

«Ni pueden ser ellos los provocadores, ni tienen que entrar en el caso de que les provoquen», explica Fernando Blaya, presidente de la Federación de Comunidades Islámicas del Campo de Cartagena. Reconoce que la delincuencia se ha incrementado, pero señala que «criminalizar» a una nacionalidad o a una religión no soluciona el problema. «Un hecho aislado se está utilizando para generar odio. Condenamos lo ocurrido y pedimos que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Esa gente no tiene relación con nosotros. No hace comunidad. Está en los márgenes, en círculos de delincuencia. ¿Cómo llegamos a ellos?», se pregunta. «La gente que viene a las mezquitas, ni sus hijos aunque no vengan, no se dedican a delinquir», sostiene.

Desde las mezquitas han asumido el papel de mediadores. El imán de la localidad vecina de Los Alcázares, Abdelhamid Masri Hilmi, comenta a ABC que están intentando llegar a los jóvenes a través de sus padres y, sobre todo, de sus amigos, para que los convenzan de que «a la violencia no se le puede responder con violencia». «Si te ofenden, no entres en el juego», es la consigna. El imán, como figura de máxima autoridad en su comunidad, tiene claro que «si no se frena, la espiral del odio no va a parar».

En paralelo, el asociacionismo local también se moviliza para atajar la participación de los chavales en las trifulcas nocturnas. La Escuela de Fútbol de Torre Pacheco, que cuenta con más de 600 jóvenes, 200 de ellos migrantes, ha advertido a sus integrantes de que expulsará a aquellos que se sumen a los altercados. Una medida disuasoria para que eviten relacionarse con episodios en los que se lanzan botellas de cristal a la Guardia Civil.

«Queremos que sean listos y no echen todo por la borda. Son de familias trabajadoras, pero están en una edad complicada en la que son muy manejables», explica el coordinador de la escuela, Juan Andrés Herrera. «Si alguna vez vemos que alguno se descarrilla fuera del campo, advertimos a sus padres. Les tienen mucho respeto», indica. «Hemos visto en imágenes a alguno que formó parte de la escuela y ya le invitamos a marcharse por su comportamiento», sostiene. «No estamos haciendo una labor importante de integración durante años para que ahora en pocos días se vaya todo al traste», subraya.