Víctimas peruanas del Sodalicio piden una audiencia con León XIV para «acabar con su pesadilla»

Las víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos de la organización religiosa de origen peruano Sodalicio de Vida Cristana (SVC), suprimida por el Papa Francisco, pidieron este jueves en Lima una audiencia con León XIV para que se ponga un «fin definitivo a la pesadilla que han vivido».

En una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), se unieron por primera vez las víctimas que sufrieron abusos dentro del propio grupo apostólico y los campesinos de Catacaos, quienes fueron despojados de sus tierras por parte de empresas vinculadas al SVC en el norte de Perú.

Noticia Relacionada El Sodalicio acepta «con docilidad» la decisión del Papa de suprimirlos Javier Martínez-Brocal | Corresponsal en El Vaticano Comunican su «plena obediencia» a Francisco, pero evitan mencionar a su enviado personal

«No tenemos nada de información»

José Enrique Escardó expuso que 25 años después de sufrir abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de miembros del Sodalicio, agradecen que el Papa Francisco ordenara su disolución, pero que la lucha no ha acabado.

«Ya se tomó la decisión de la supresión de Sodalicio, pero no se nos ha informado sobre los decretos, las razones, no tenemos nada de información. Estamos exigiendo a la Iglesia católica, a través del Papa León XIV, que se nos brinde información porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento de este proceso con las víctimas al centro», dijo a EFE Escardó.

Ambos grupos de víctimas explicaron que aún no conocen el decreto de supresión del SVC ni las razones que llevaron a su disolución, y que este debería incluir «el carácter sectario y abusivo de la institución, los encubrimientos sistemáticos, su manejo económico y el rol que tuvo en el despojo de tierras a comunidades».

«El silencio vuelve a la Iglesia cómplice»

También piden que la Iglesia respalde la labor de monseñor Jordi Bertomeu como comisario pontificio para la liquidación del Sodalicio, y lograr una reparación integral, moral y económica por los daños sufridos.

«Es increíble que las víctimas no sepamos nada de lo que está haciendo la Iglesia. Ese silencio vuelve a la Iglesia en cómplice. Y no podemos seguir con esa actitud», sostuvo Escardó.

Marcelino Ynga, representante de los comuneros de Catacaos, relató como la empresa Asociación Civil San Juan, vinculada al Arzobispado de Piura y al SVC, quiso arrebatarles miles de hectáreas de su territorio y criminalizó a campesinos durante años.

«Desde acá le pedimos en nombre de toda mi comunidad que nos dé una oportunidad, el padre León XIV, para tener una entrevista con él y contarle el dolor del campesino y cómo hemos sido atropellados por esta organización», señaló entre lágrimas Ynga.

Esperanza con León XIV

Muchas de las víctimas conocieron a León XIV cuando era obispo en Chiclayo, en el norte de Perú, y por tanto aseguraron que conoce muy bien el caso y que podrá terminar este proceso que ya inició Francisco.

«Tengo la esperanza de que nos va a recibir como me recibió en enero cuando estuve en el Vaticano con Francisco, y que podamos continuar con este proceso, no solamente con el caso de Sodalicio, sino para extirpar de una vez por todas este mal endémico de la Iglesia católica», apuntó Escardó. «Le pedimos esa audiencia para dejar un presente a nuestros hijos, que no se vuelva a cometer otros abusos con los más pobres», dijo Ynga.