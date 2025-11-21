Suscribete a
ABC Premium

Una víctima del docente denunciado: «Me hicieron dos pruebas; la segunda, sin anestesia, llegó al hueso y me desmayé de dolor»

Un profesor denunciado por realizar biopsias 'ilegales' a alumnos ejercía hasta este jueves en Madrid

Uno de los afectados, que sufrió daños psicológicos y físicos, denunció los hechos ante la Fiscalía de Chile y relata el traumático episodio en ABC

Un profesor denunciado en Chile por realizar biopsias «ilegales» a sus alumnos ejerce en una universidad de Madrid

El profesor denunciado, Hermann Zbinden
El profesor denunciado, Hermann Zbinden Mauro Miranda
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todavía afectado por el episodio, que le causó terribles dolores y secuelas psicológicas y físicas que aún arrastra, M. A. M. B. relata en declaraciones a ABC la «traumática experiencia» que vivió el 3 de mayo de 2024 cuando Hermann Zbinden le ... sometió «bajo coacción» a la biopsia muscular en el gimnasio de su universidad, la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile. «Me realizaron dos, sin casi anestesia, y en la segunda la aguja impactó en el hueso y me causó un dolor extremo», dice el estudiante, quien alude a la personalidad peculiar de Zbinden.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app