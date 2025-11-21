Una víctima del docente denunciado: «Me hicieron dos pruebas; la segunda, sin anestesia, llegó al hueso y me desmayé de dolor»

Todavía afectado por el episodio, que le causó terribles dolores y secuelas psicológicas y físicas que aún arrastra, M. A. M. B. relata en declaraciones a ABC la «traumática experiencia» que vivió el 3 de mayo de 2024 cuando Hermann Zbinden le ... sometió «bajo coacción» a la biopsia muscular en el gimnasio de su universidad, la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile. «Me realizaron dos, sin casi anestesia, y en la segunda la aguja impactó en el hueso y me causó un dolor extremo», dice el estudiante, quien alude a la personalidad peculiar de Zbinden.

«Al terminar la biopsia, el profesor y las dos doctoras nos ordenaron que limpiáramos y se fueron, pero yo me desmayé producto del dolor. Pese a que le avisaron, Zbinden regresó al gimnasio tres horas después. En los días siguientes sólo me escribía por WhatsApp para preguntarme cómo iba la herida para cumplir», dice. Cuenta que estuvo más de tres años bajo la tutela del profesor y que en un principio la relación con todos los alumnos era amable y cercana, pero después se tornaba distante.

Noticia Relacionada Un profesor denunciado en Chile por realizar biopsias 'ilegales' a sus alumnos ejercía en una universidad de Madrid María J. Errázuriz Tras la consulta de ABC, la Universidad Francisco de Vitoria forzó la renuncia del docente y rompió la relación laboral

«Enganchaba a los alumnos para que hicieran las investigaciones. Te manipulaba, te hacía dudar de ti mismo. Eras irrelevante hasta el momento en que había que hacer la publicación donde él no había participado, pero la UFT obligaba a sumar su nombre porque era el director», explica. «Vivía tres semanas fuera y una en Chile. Cuando volvía todos estábamos muy angustiados, al final me tuve que retirar», dice M. A. M. B.

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, calificó la situación como grave. Consultada por ABC sobre el procedimiento en sí, indicó que es de tipo invasivo por lo que debe ser practicado por médicos debidamente calificados y en recintos asistenciales autorizados por la Seremi de Salud.

De lo contrario, «es una infracción grave y podría configurar ejercicio ilegal de la profesión médica dependiendo de quien la realice, poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas», sostuvo. Adelantó que comprobarán si las doctoras involucradas están colegiadas y estudiarán si pueden sumarse a la querella.