Los viajes del Papa Francisco: rumbo a los lugares «donde el Papa sea más necesario»

«Os cuento un secreto», dijo Francisco a un grupo de escolares italianos que lo visitaron en el Vaticano. «A mí no me gusta viajar. Pero me pasa lo que a los niños caprichosos: '¿Que no te gusta la sopa? ¡Pues te tomas dos platos!' '¿ ... No te gusta viajar? Pues verás lo que te espera...'», —recordaba entre sonrisas. Puede ser cierto que no le gustase hacer las maletas, pero con sus salidas de Roma plasmó sus prioridades y regaló los momentos más tiernos de su Pontificado.

Cuando seleccionaba sus destinos, prescindía de intereses geopolíticos. «¿Dónde hace más falta la presencia del Papa?», se preguntaba para decidir su agenda. Daba prioridad a países donde no hubieran ido sus predecesores o con poco protagonismo en el tablero mundial. Por eso, fue el único jefe de Estado que ha ido a República Centroafricana, uno de los pocos que se reunió con el jefe de la junta militar de Myanmar en plena campaña contra los rohinyás, y viajó Grecia sólo para ver la situación de los refugiados en el campo de Moria en la isla de Lesbos.

En marzo de 2021 rompió el parón forzoso de la pandemia con una valiente visita de cuatro días a Irak, la más impactante de su papado, durante la que tendió una mano a los musulmanes chiitas, los más recelosos con el Vaticano, y en una parroquia destruida por el Isis abrazó a cristianos perseguidos.

Mosul, Irak (Marzo de 2021). En medio de la pandemia de Covid-19, que apenas permitía vuelos internacionales, el Papa Francisco viajó a Irak, un país azotado por flecos de terrorismo, para levantar los ánimos de los cristianos de Oriente Próximo y sellar una alianza con los musulmanes chiíes AFP

Aceptó emprender una larga visita a Colombia para reconciliar a este país dividido a causa del proceso de paz; incluyó en una sola gira un viaje a Cuba y EE.UU. para consolidar el propósito de Raúl Castro y Barack Obama de retomar relaciones diplomáticas; y cuando viajó a México celebró misa en la frontera en la que Donald Trump proyectaba construir un muro.

Paradas obligatorias

Se desplazó en coche utilitario por las avenidas de las capitales, en general un Fiat 500 blanco sin cristales blindados. Evitaba las limusinas, y no permitía que el papamóvil se pareciera a un tanque. Cuando pasaba entre la gente, se ponía de pie como gesto de respeto. Y así mostró una energía desbordante, pues transcurría horas recorriendo calles buscando contacto visivo directo con quienes salían a recibirle.

Tacloban, Filipinas (Enero 2015). El Papa saluda en medio del tifón Hayan en su visita a damnificados por el tifón Yolanda el año anterior. Viajó contra la voluntad del gobierno, que consideraba una locura meterse en la tormenta AFP

En sus visitas incluía paradas en bolsas de pobreza urbana, en zonas ligadas a la indiferencia contra los indígenas, y en prisiones. Visitó una favela en Río de Janeiro y la isla de Leyte en Filipinas, de donde tuvo que marcharse precipitadamente a causa de un violento tifón; estuvo con indígenas amazónicos en Puerto Maldonado (Perú) y a pesar de la silla de ruedas hizo una «peregrinación penitencial» a Canadá para pedir perdón por los abusos en internados católicos; se metió en la cárcel de alta seguridad de Ciudad Juárez y en la prisión de Palmasola, la más temida de Bolivia. «El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Yo también tengo mis errores y debo hacer penitencia», saludó a miles de presos que viven allí hacinados.

Sus viajes eran lo más opuesto a visitas protocolarias. Francisco iba decidido a borrar viejos rencores, construir puentes y sanar heridas. Aceptó presenciar en Suecia el gran acto inicial por los 500 años de la Reforma protestante; fue el primer sucesor de Pedro que entró (y celebró misa) en la Península Arábiga, tierra sagrada para el islam; en Albania besó las manos de sacerdotes y monjas torturados por el totalitarismo comunista y en Auschwitz las manos de supervivientes del Holocausto.

En 2019 rezó en la zona cero de Hiroshima y Nagasaki para avisar de las devastadoras consecuencias de un conflicto nuclear. También, en 2023 viajó a Sudán del Sur acompañado por el arzobispo de Canterbury, líder de la Iglesia anglicana, y el moderador de la Iglesia escocesa, para pedir al gobierno y la oposición que pusieran punto final a años de violencia entre cristianos. Regresó a Fátima (Portugal) ese verano para implorar la paz en el mundo.

Récord en cinco años

En septiembre de 2024 pisó Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, y así visitó todos los continentes. Tardó sólo cinco años en superar el número de viajes que Benedicto XVI hizo en siete, e igualó la cifra de la etapa más intensa de Juan Pablo II. Solo en 2019 se subió siete veces al avión de Alitalia, el «Pastor One», el mismo ritmo de Karol Wojtyla en 1982. Y eso que no le gustaba viajar…

En septiembre de 2015, mientras sobrevolaba el Atlántico de regreso de una visita triunfal que comenzó en La Habana (Cuba) y terminó en Filadelfia (EE.UU.), durante una de aquellas densas ruedas de prensa a bordo del avión, le preguntaron qué pasaba por su cabeza cuando emprendía el viaje de vuelta.

«Cuando despega el avión rumbo a Roma, me vienen a la cabeza las miradas de tantas personas que he visto. Entonces, rezo por ellos y digo al Señor: 'He viajado para ayudar, y quizá lo he hecho mal. Perdóname. Cuida Tú a quienes me han mirado, a quienes han meditado mis palabras, y a quienes me han criticado, cuida de todos'», respondió.

Los países a los que no viajó

Hizo 47 viajes y estuvo en 67 países. Pero la otra cara de la moneda es su larga lista de países no visitados. Estuvo en casi toda América Latina, pero no logró hacer el viaje a su Argentina natal que tenía previsto para noviembre de 2024. Anunció su intención de viajar a Canarias, pero no fue posible. También en 2015, estuvo a punto de visitar España durante unas horas para conmemorar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, pero lo suspendió al constatar que no había acuerdo al respecto dentro de la Conferencia Episcopal Española.

Su sueño era viajar a China, país al que envió un saludo especial cuando lo sobrevoló rumbo a Seúl. Comenzó a proyectar un viaje a Corea del Norte y otro a Vietnam. Intentó también ir a Moscú y Kiev en la misma gira, pero Vladimir Putin no lo vio necesario y se congeló el proyecto. Quedan como asignatura pendiente para el próximo pontífice.