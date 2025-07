Las verdadera historia tras el supuesto vídeo de la paliza en Torre Pacheco: «Son dos palizas diferentes, el del pantalón negro y camiseta gris soy yo»

«El del vídeo soy yo, se están confundiendo»: José sufrió una paliza el pasado mes de mayo en Almería. Ahora ha publicado un comunicado en su perfil de la red social Instagram en el que recalca que las imágenes que se han difundido de la supuesta paliza a Domingo, el vecino de Torre Pacheco que fue apaleado sin razón el pasado viernes no son de ese momento. «Me cuesta mucho hacer este vídeo, estoy muy nervioso», ha narrado en un relato en el que, además, ha pedido «justicia», para él y para el hombre de Murcia.

Según ha contado José, tuvo conocimiento del propio vídeo cuando su sobrina lo vio en redes sociales y le avisó. «Son dos palizas diferentes con un vídeo en el que me graban a mí, esto ocurrió el pasado mes de mayo, en Almería», reza la nota que ha difundido el hombre. «El del pantalón negro y camiseta gris soy yo».

Precisamente, en una entrevista concedida a 'El Español', Domingo, el hombre agredido en Murcia, afirmó que no era él quien salía en los vídeos y que así se lo había hecho saber precisamente a la Guardia Civil. «Están mezclando la paliza del anciano de Murcia, que es verdad, con mi paliza, que es la de este vídeo», ha reiterado en varias ocasiones en su comunicado el hombre almeriense.

Noticia Relacionada Una hora y media de violencia en la tercera noche en vela: «Viene gente de fuera a pegarse con críos» Toni Jiménez El blindaje policial evitó una batalla campal entre los dos grupos enfrentados, que ocasionaron destrozos sin llegar a tener contacto

José fue apaleado –también sin justificación– el pasado mes de mayo, cuando se encontraba durmiendo en la calle. «Se acercaron y me pidieron tabaco, yo les dije que no tenía y empezaron a apedrearme, a decirme maricón, pegándome patadas, puñetazos. Me pegaron una paliza de muerte», ha ahondado el almeriense.

El hombre ha pedido justicia tanto para él como para Domingo. «Haré todo lo que pueda y más (...) estuve ingresado una semana con costillas rotas, lo peor son las secuelas psicológicas que aún tengo. Sueño con la paliza, me da miedo cuando salgo solo que alguien me mire o algún joven se me acerque. Estoy en tratamiento», ha zanjado.