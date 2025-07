El verano más letal en el agua: un muerto por ahogamiento cada diez horas desde junio

Una víctima por ahogamiento cada diez horas desde junio: el periodo más mortal desde que hay registros de estas muertes en España (2015). Además, el primer semestre de 2025 ha sido también el más trágico en el agua de la última década, 211 fallecidos ... . Un trágica realidad que reflejan las cifras que día a día ofrece el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

«Esta evolución en negativo rompe con la tendencia de estabilización que habíamos observado en años anteriores y pone de manifiesto que estamos ante una emergencia que necesita respuestas inmediatas», explica a ABC Javier Sánchez, responsable del informe. Y es que se está produciendo un «aumento alarmante» que ha llevado a calificar como «junio negro en el agua» al pasado mes.

Así, con los 47 registrados en lo que va de julio, la cifra total de decesos por ahogamiento asciende hasta los 258, hasta el cierre de esta edición. Esto equivale a una muerte cada 18 horas en lo que llevamos de año, una media que se agrava si tenemos en cuenta sólo los meses en que se concentran más víctimas: junio, con 73; julio con 47 hasta ahora; mayo, con 44; y abril con 32. Y siempre pendientes de los datos de agosto y septiembre, que también suelen ser elevados. «En verano aumentan los ahogamientos a causa de diferentes factores, como una mayor exposición al agua por las temperaturas, ocio y el aumento del turismo», explica Sánchez.

Hombre, de nacionalidad española y mayor de 55 años es el perfil predominante entre los ahogados de nuestro país. Por otro lado, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que más casos concentran este año. Y las playas, los lugares con más ahogamientos. Todo en un contexto donde la presencia de socorristas es un factor decisivo: «Lo que nos dicen los datos, de forma clara, es que la vigilancia salva vidas».

Comunidades con más muertes

En concreto, Andalucía es la comunidad autónoma con más fallecidos por ahora: 44 víctimas. Le siguen Canarias (37), Comunidad Valenciana (31), Galicia (30) y Cataluña (30). Aunque Galicia tiene mayor extensión de costa (1.498 kilómetros), Andalucía (con 945 kilómetros) es «una de las comunidades con mayor extensión de tierra y cuenta con un elevado número de espacios acuáticos de interior (ríos, pantanos, embalses…), desprovistos de vigilancia socorrista», indica Sánchez desde la RFESS.

«Andalucía recibe mayor número de turistas, tanto nacionales como internacionales, que en su gran mayoría son visitantes estivales que llegan para disfrutar del verano en las playas. Andalucía recibió más de 36 millones de turistas en 2024, frente a los 8 millones de Galicia en el mismo año», puntualiza desde sobre el factor turístico.

Ahogamientos en España por comunidades autónomas Datos de 2025 hasta la publicación del gráfico / En número de ahogamientos Andalucía 44 Canarias 37 C. Valenciana 31 Galicia 29 Cataluña 28 C. y León 18 Baleares 18 Asturias 10 Murcia 8 C.-La Mancha 7 Cantabria 6 País Vasco 5 Aragón 4 Madrid 4 La Rioja 2 Navarra 1 Melilla 1 Extremadura 0 Ceuta 0 Lugares donde se producen los ahogamientos Total ahogamientos (últimos datos de julio / 2025) 258 Playa 126 55 Río 24 Piscina 12 Embalse Costa 11 Parque acuático 9 4 Balsa de riego 3 Lago 2 Piscina natural y pozas 1 Pozo, cueva, puerto, charca, bañera, estanque,fuente, muelle, pantano y acequia Fuente: INA (Informe Nacional de Ahogamientos) / ABC

Sobre el factor climático, Sánchez indica que los andaluces «cuentan con más días de temperaturas suaves y calurosas, por lo que los espacios acuáticos son visitados con mayor frecuencia». «Todo ello sumado a la cultura regional, siendo Andalucía la comunidad con mayor número de piscinas, con más de 300.000, seguida por la Comunidad Valenciana, con unas 250.000. En el caso de Galicia, cuenta con alrededor 40.000 piscinas», añade.

Perfil de las víctimas

De los 47 ahogados en los días de julio, 45 hombres y 2 mujeres. Asimismo, en el tiempo transcurrido este año, 210 víctimas han sido varones y 48, mujeres. Esto es, ocho de cada diez fallecidos por ahogamiento en 2025 son hombres. La misma tendencia hubo en 2024, cuando fallecieron 384 varones frente a 85 mujeres, además de dos personas de sexo desconocido.

«El porcentaje de hombres parece un dato curioso, pero en realidad es un patrón que se repite año tras año. Esta brecha de género no es cuestión biológica, sino comportamental», apunta Sánchez. Se explica, entre otras cosas, por los trabajos y actividades vinculados al mar, donde hay mayor representación masculina; y por las conductas imprudentes, debido a una menor percepción del peligro.

258 víctimas en lo que va de año (210 hombres y 48 mujeres)

En cuanto a la edad, entre los 65 y 74 años años es la franja de edad con más pérdidas (34) en el semestre. Le siguen los ciudadanos entre 55 y 64 años (31) y entre 45 y 54 años (31). En resumen, «casi la mitad son mayores de 55 años», como explica el responsable del informe. Los menores de edad, entre los 211 óbitos del semestre, son 23. Los niños entre 0 y 3 años y entre 11 y 17, los que más casos han protagonizado, con 9 fallecidos en cada grupo. Aunque un 9% de las muertes totales entre enero y junio son de edad desconocida.

La nacionalidad predominante es la española: más de ocho de cada diez eran compatriotas. El resto de europeos suman 25 de las 211 víctimas. También fallecieron cuatro africanos, cuatro americanos y dos asiáticos en aguas españolas.

Las playas, el lugar más trágico

55% de los ahogamientos en julio han sido en las playas

La mitad de los ahogamientos en lo que va de año se han producido en las playas, al igual que pasó en 2024. El porcentaje incluso aumenta en julio: 55% de los casos ha sido en las playas, es decir, 26 de los 47 fallecidos. Por otro lado, en los ríos han perdido la vida 55 personas este año; en las piscinas, 24. Otros lugares, como embalses, parques acuáticos, costas o balsas de riego, cuentan con 53 fallecimientos.

«Casi el 90% de los ahogamientos se han producido en espacios donde no había vigilancia o el servicio de socorrismo no estaba activo en ese momento», explica Sánchez. Por tanto, había un socorrista presente en el lugar en uno de cada diez casos. «Esto debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de reforzar la cobertura de socorristas en espacios públicos, aumentar el número de horas de vigilancia y mantener el servicio a lo largo del año, no sólo en verano», reivindica.

Horas más peligrosas

La franja horaria que batió el récord entre enero y junio fue de 12 a 14 horas: 32 muertes. A este momento de la mañana le sigue el de las 10 a las 12 horas, con 26 fallecidos. Aunque se desconoce el horario del 25% de ahogamientos.

Por su parte, los horas desconocidas del año suponían el 10%. El tramo con más incidentes registrados coincide en hora, pero se situaba en 39 muertes, más que en 2024. Sin embargo, la segunda franja se ubica en la tarde, entre las 16 y las 18 horas, con 28 fallecidos.

Posibles medidas

«El factor humano explica cerca de un tercio de los incidentes mortales. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los socorristas rescataron a más de 300 bañistas que se lanzaron al mar con bandera roja el verano pasado», subrayan desde la RFESS. Por ello, «es urgente impulsar políticas públicas que fomenten la educación acuática desde edad infantil, regular la vigilancia en playas, ríos y piscinas, y promover campañas informativas eficaces», indica Sánchez.

«El factor humano explica cerca de un tercio de los incidentes mortales» RFESS

Y alerta de «la tendencia cultural a 'auto-rescatar', es decir, actuar sin pedir ayuda». A lo que añade consejos como elegir zonas de baño vigiladas, nunca dejar a un menos sin supervisión directa o no entrar bañarse bajo los efectos del alcohol o las drogas.