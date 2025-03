La venta de reliquias falsas por internet coge fuerza en Italia

Italia está descubriendo un increíble mercado clandestino de falsas reliquias, vendidas incluso como sagradas mediante certificado. Un mechón de cabello, presentado como perteneciente al beato Carlo Acutis, alcanzó en pocos días los 2.110 euros, con 17 ofertas, en una subasta online. Acutis, un adolescente milanés muerto en 2006 y apodado el 'influencer de Dios', será canonizado el próximo 27 de abril, fecha establecida para el Jubileo de los adolescentes. Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre de 2020, es considerado por el Papa Francisco el «patrón de Internet» debido a su gran devoción religiosa y su habilidad para utilizar las tecnologías digitales con el objetivo de difundir su fe. Sin duda, la inminente canonización de Acutis ha despertado un interés inusitado por sus reliquias y las de otros santos.

Las autoridades eclesiásticas se han apresurado a denunciar el fraude de este mercado. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, ha presentado una denuncia por «ofensa al sentimiento religioso». Sorrentino, custodio del cuerpo de Acutis en el Santuario del Despojo, en Asís, tiene pruebas: capturas de pantalla de eBay donde un vendedor anónimo ofrecía la reliquia de un mechón de cabello con un «certificado de autenticidad» sellado en cera. «Ninguna reliquia auténtica sale de aquí sin mi autorización», asegura el obispo Sorrentino. «En internet hay un mercado de reliquias de varios santos, como nuestro San Francisco, con una lista de precios. Es intolerable», subraya el prelado. «Las reliquias se entregan gratuitamente a través de los obispos. Como mucho, se hacen ofrendas al santuario del que proceden. Es una práctica que se remonta a los primeros siglos de nuestra historia», manifiesta el obispo de Asís a 'Avvenire', el diario de la Conferencia Episcopal italiana.

Un santo especial

Carlo Acutis no es un santo cualquiera. Conocido por su amor a la Eucaristía y crear un sitio web sobre milagros eucarísticos a los 14 años, su muerte por leucemia a los 15 lo convirtió en icono de los jóvenes católicos. Su tumba en Asís recibe peregrinos de todo el mundo, y su canonización -la primera de un «millennial»- promete ser multitudinaria. Su fama atrajo pronto a los traficantes de reliquias. En 2022, ya se detectaron en internet ventas de «fragmentos de su sudario» o «trozos de su sudadera». Ahora, con la proximidad de la ceremonia de canonización, el mercado ha florecido. «Es como vender arena del desierto: aunque sea falsa, la gente paga por el símbolo», explica Marco Ferrara, experto en ciberdelitos religiosos de la Universidad de Roma. Es decir, aunque el producto no tenga un valor auténtico, hay gente dispuesta a pagar por un símbolo, algo que represente un significado espiritual o religioso, aunque no sea genuino.

Noticia Relacionada El Papa abre una nueva fase en el pontificado con su regreso al Vaticano Javier Martínez-Brocal | Corresponsal en el Vaticano

El caso Acutis es solo la punta del iceberg. En el mercado se pueden encontrar reliquias para los devotos de casi todo el santoral. En este negocio opaco de internet se mezcla la fe, la ingenuidad de algunos y la codicia de estafadores. En plataformas como Subito.it o eBay, se vende desde 3.000 euros un cojín que «tocó el cuerpo» de Santa Teresita de Lisieux, o por 120 euros una supuesta cuerda de San Francisco de Asís. Una búsqueda en Subito.it revela «reliquias certificadas» de San Nicolás de Bari (160 €), un «hueso de San Agustín» (200 €), o «20 fragmentos de la columna donde flagelaron a Cristo» (800 €). En eBay, un usuario ofrece 4.900 euros por una «reliquia de primera clase» de San Pío de Pietrelcina, mientras otro vende «polvo del sepulcro de Santa Clara» por 50 €.

La Iglesia Católica aprobó la veneración de las reliquias en el Concilio de Trento (1563), en el que se defendió la invocación a los santos a través de sus reliquias. Las hay de tres clases. Las de primer grado son aquellas que corresponden a fragmentos del cuerpo del santo: hueso, sangre, etc. Las de segunda clase engloban objetos usados por el santo: prendas de vestir, la Biblia personal, rosario, crucifijo, etc. Finalmente, las de tercera corresponden a objetos que han estado en contacto con reliquias de primer grado o con la tumba del santo.

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ha denunciado este tráfico de reliquias, condenado por el Derecho Canónico: «Es algo inmoral. Las reliquias se donan gratis, de obispo a obispo. La venta es tráfico de fe». El purpurado ha explicado en un telediario de la RAI que está terminantemente prohibido vender reliquias, según el derecho canónico. Pero en Internet, ciertas leyes eclesiásticas parecen letra muerta para los traficantes de reliquias.

Así burlan la ley

Los vendedores suelen usar perfiles falsos y describen las reliquias a menudo como «objetos históricos» para eludir filtros. «eBay prohíbe la venta de restos humanos, pero si el vendedor afirma que es un 'artículo religioso antiguo', pasa», explica Giulia Lombardi, abogada especializada en comercio digital. La policía italiana investiga, pero rastrear a los implicados es complejo: «Usan cuentas en paraísos fiscales y envían los objetos desde terceros países», añade. El padre Nicola Gori, postulador de la causa de Carlo Acutis, reconoce que «muchos prefieren el objeto aunque sea falso, porque lo ven como un trofeo».

El problema es global. En sitios como Saintsrelics.com, con sede en EE.UU., un «clavo sagrado de Cristo» se ofrece por 11.000 dólares, y en Reino Unido, una «reliquia de santa Bernadette» cuesta 250 dólares. «Internet democratiza todo, hasta lo sacro», reflexiona el experto Marco Ferrara. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino reconoce que está recibiendo correos de feligreses indignados por las estafas de las reliquias. Uno, de Brasil, le pregunta: «¿Cómo saber si la reliquia que compré es sagrada o falsa?». El obispo responde echando mano de la lección del santo patrón de internet: «La fe no se compra. Carlo Acutis enseñó eso».