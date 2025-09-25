Venezuela despliega organismos de seguridad tras registrar 10 seísmos y 21 réplicas en siete horas

Integrantes de Protección Civil y Bomberos asisten a la iglesia Santa Barbara, afectada por un movimiento sísmico este miércoles, en Maracaibo (Venezuela).

Venezuela ha desplegado organismos de seguridad en todo el país después de que se registraran diez seísmos y 21 réplicas en las últimas siete horas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, informa EFE. «Felizmente no se han reportado pérdidas humanas, pero el presidente Nicolás Maduro, en atención de este enjambre sísmico, ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país», ha expresado en una llamada con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según ha añadido, se han movilizado asimismo funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En concreto, han ocurrido seísmos de 6,3 y de 4,0 de magnitud. «En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», ha añadido Rodríguez.

Según ha informado la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) se registró este seísmo de magnitud 6.0, como publicó en X, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia. Antes, el organismo había informado de otro seísmo de magnitud 5,4 que sacudió la misma zona del país suramericano.

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.