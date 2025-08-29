Suscribete a
Veinte años después, los críticos con Trump advierten del peligro de otro Katrina

El aniversario coincide con una revuelta en FEMA, la agencia federal de emergencias, contra las políticas del presidente de EE.UU.

La herida de Katrina sigue abierta en Nueva Orleans, veinte años después: «Nos han olvidado»

AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Este viernes se cumplen veinte años de la peor catástrofe natural de la historia moderna de EE.UU.: el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans. La ciudad recuerda la tragedia este fin de semana con multitud de eventos, conferencias, proyecciones, conciertos. Pero todo ... eso es un espejismo de la realidad: Nueva Orleans y EE.UU. han preferido olvidar lo ocurrido, pese a que los efectos del huracán todavía siguen vivos en la ciudad.

