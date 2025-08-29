Veinte años después, los críticos con Trump advierten del peligro de otro Katrina

Este viernes se cumplen veinte años de la peor catástrofe natural de la historia moderna de EE.UU.: el impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans. La ciudad recuerda la tragedia este fin de semana con multitud de eventos, conferencias, proyecciones, conciertos. Pero todo ... eso es un espejismo de la realidad: Nueva Orleans y EE.UU. han preferido olvidar lo ocurrido, pese a que los efectos del huracán todavía siguen vivos en la ciudad.

«Se olvidaron de nosotros», contaba hace unos meses a este periódico Burnell Cotlon, que regenta uno de los pocos negocios abiertos, dos décadas después, en el Lower Ninth Ward, un barrio negro de Nueva Orleans, quizá el más afectado por la catástrofes.

La destrucción de 'Katrina' fue espeluznante. El empuje de las aguas que provocó el huracán hizo que cedieran los diques de contención que protegen a Nueva Orleans. El 80% de la ciudad quedó inundada, perdieron la vida 1.400 personas y se calcula que el coste fue de casi 200.000 millones de dólares actuales. Pero tan doloroso fue el desastre como la reconstrucción: lenta, desigual e incluso, para lugares como el Lower Ninth Ward, casi inexistente.

Un desastre natural y humano

«Tratamos de olvidar el pasado y eso nos hace daño», contaba el prestigioso periodista local Terry Baquet. Hablaba de la experiencia en Nueva Orleans con Katrina. Pero para algunos el olvido va mucho más allá: la actual dirección de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en sus siglas en inglés) va camino de poner a EE.UU. ante una catástrofe similar a la que ocurrió hace veinte años por las decisiones del Gobierno de Trump.

«El sistema, en todos los niveles de Gobierno, no estuvo bien coordinado y quedó sobrepasado en los primeros días» George W. Bush

Katrina fue un desastre tanto natural como humano, con fallos graves en todos los niveles administrativos. Desde el deterioro de los diques, gestionados por el Gobierno federal, hasta la preparación y la respuesta al huracán de las autoridades locales, estatales y federales. Las órdenes de evacuación llegaron tarde. La asistencia a los afectados fue una calamidad. La gente se quedó aislada en las azoteas de edificios durante días. El caos vivido en el Superdome, el estadio del equipo local de fútbol americano, fue el símbolo de la respuesta gubernamental. «El sistema, en todos los niveles de Gobierno, no estuvo bien coordinado y quedó sobrepasado en los primeros días», reconoció el entonces presidente del país, George W. Bush.

Una escalera es lo único que queda en la casa de Johnson en Biloxi EFE

Muchos dedos apuntaron a FEMA por la gestión desastrosa de la catástrofe. Pocas semanas después, dimitió su director, Michael Brown. Al año siguiente, el Congreso aprobó una reforma de la agencia, para mejorar su capacidad de reaccionar ante estas situaciones: poner al frente a expertos en emergencias -no a políticos-, invertir en la preparación previa a los desastres, mejorar sus dotaciones implementar respuestas más rápidas, agilizar los sistemas de comunicación entre administraciones…

Tijeretazo a los fondos

Ahora, en el aniversario de Katrina, algunos están poniendo el grito en el cielo porque, al igual que pasó con el drama del Lower Ninth Ward, muchos en Washington han olvidado las lecciones de aquel huracán. Esta semana, casi doscientos empleados y exempleados de FEMA han firmado una carta pública —la llamada 'Declaración de Katrina'— para advertir de que las políticas de la Administración Trump pueden llevar a resultados similares a los de hace dos décadas.

«La trayectoria actual de la agencia muestra una clara desviación del intento de aquella ley», aseguran los firmantes sobre la reforma de FEMA en 2006. Desde su regreso al poder, Trump ha metido tijera en los fondos de gestión de emergencias, ha puesto al frente a líderes que no son expertos en el campo, ha impuesto una política en la que la respuesta a desastres se centra en las autoridades estatales y ha dificultado la aprobación de ayuda.

Por ejemplo, la secretaria del Departamento Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, del que depende FEMA, tiene que dar personalmente el visto bueno a cualquier desembolso por encima de 100.000 dólares, «lo que ha reducido la capacidad de las autoridades de FEMA de cumplir nuestra misión de forma ágil».

La Administración Trump también ha dilatado las declaraciones de desastre, lo que desbloquea el envío de fondos federales para atender desastres naturales, algo que ha sido criticado incluso por aliados acérrimos de Trump, como el senador republicano Josh Hawley, que denunció la lentitud en la aprobación de ayuda para los tornados que sufrió su estado, Misuri, esta primavera.

Video. 20 años del Katrina: el huracán más devastador de EEUU EFE

Reducción de personal

Los firmantes de la carta también critican la reducción de personal, la elección de un director sin las cualificaciones que impone la ley o la eliminación de los fondos para anticipación y preparación ante desastres.

La revuelta ha sido castigada de inmediato por Trump. Poco después de la publicación de la carta, se conoció que el DHS había puesto a una treintena de los firmantes —todos los actuales que optaron por poner su nombre en la carta, el resto lo hizo de forma anónima— en situación de baja administrativa.

«No es sorprendente que algunos de los mismos burócratas que estuvieron al frente de décadas de ineficiencia en la agencia ahora estén en contra de las reformas», reaccionó un portavoz de FEMA en un comunicado. «Nuestro compromiso está con los supervivientes, no con la protección de sistemas quebrados».