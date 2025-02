El Vaticano busca un experto en la «lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»

Por primera vez en la historia, la Santa Sede ha lanzado una página web en la que publica ofertas de trabajo y recibe candidaturas. En sus primeras 24 horas operativa, la web ha ofrecido contratos indefinidos a analistas financieros, gerentes de riesgos del sector inmobiliario y financiero, a responsables de cumplimiento de esas inversiones, y a periodistas. También acepta candidaturas espontáneas de personas que no cumplan los requisitos de las ofertas publicadas, pero quieran trabajar para el Papa.

Curiosamente, las ofertas dan bastantes datos sobre las preocupaciones y prioridades del Vaticano. Por ejemplo, el «Responsable de cumplimiento en el sector financiero y/o inmobiliario» deberá tener «por los menos cinco años de experiencia en cargos similares» y «competencias adecuadas en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

Las ofertas se dirigen en principio a «laicos y laicas», por lo que los sacerdotes, religiosos y religiosas deberán abstenerse de enviar sus currículos. Por eso, se recuerda a los posibles candidatos que «debido al carácter pastoral y eclesial del servicio, se asume la conformidad con los principios de la doctrina de la Iglesia».

Detrás de la iniciativa están dos españoles. Por una parte, Maximino Caballero, actual prefecto de la Secretaría para la Economía, y el laico con más alto cargo en el Vaticano. Sus medidas para aumentar la transparencia de los gastos de la Curia vaticana han tenido como resultado un neto ahorro en las arcas de San Pedro y cierto enfado en quien prefería no rendir tantas cuentas. Probablemente, la transparencia en la selección de personal tampoco será fácil. El otro responsable es Luis Herrera Tejedor, que lleva un año trabajando con perfil bajo como director de recursos humanos del Vaticano.

Entre las primeras ofertas publicadas, no aparece todavía la de «Secretario General» de la Secretaría para la Economía, cargo vacante desde que hace casi un año el Papa Francisco nombró a Maximino Caballero prefecto, en sustitución del jesuita Juan Antonio Guerrero Alves, quien presentó su renuncia el 30 de noviembre de 2022 «por motivos personales».

Hasta hoy, no existía un mecanismo concreto para solicitar empleo como funcionario en las instituciones de la Santa Sede. Como el proceso era opaco, no siempre se premiaba la profesionalidad. Las buenas condiciones fiscales de los contratos en el Estado Ciudad del Vaticano y las pocas posibilidades de ser despedido han hecho que muchos ciudadanos de Roma sueñen con un «trabajo fijo» bajo la cúpula de San Pedro. Para conseguirlo, lo más fácil era recurrir a la intercesión de obispos y cardenales «de confianza» para ser contratados. Lo malo es que a menudo esta vía funcionaba, aunque no se tuviera la suficiente preparación profesional. Ahora, será más complicado, pues, explica la web vaticana «la candidatura sólo se tendrá en consideración si se recibe a través del formulario on line».

Eso sí, el mecanismo prevé que los candidatos adjunten una presentación o referencia por parte de un sacerdote, que acredite la buena fe de quien solicita empleo. La web de la Secretaría para la Economía, que publica estas ofertas en tres idiomas, explica que «todos los que trabajan en la Santa Sede asisten al Santo Padre en su ministerio de Pastor de la Iglesia universal». «Saben, por tanto, que su trabajo representa un verdadero instrumento de servicio al Papa y a los Obispos y, sobre todo, implica una responsabilidad eclesial que debe vivirse en espíritu de fe auténtica», añaden para evitar equívocos.

Naturalmente, se debe demostrar competencia profesional, tanto por la experiencia laboral previa como por los estudios que se han realizado o los idiomas que se conocen. El sistema permite adjuntar un currículo en formato pdf y una carta de presentación.

Los medios oficiales del Vaticano se han hecho eco de la iniciativa, y han avisado a los actuales empleados que «la Secretaría para la Economía trabaja también para promover la movilidad interna». Significa que «cuando un puesto quede vacante, el anuncio se transmitirá también a través del 'Portal del Empleado', para ver si hay personas que ya formen parte del personal de la Santa Sede y estén interesadas».

La nueva web para publicar ofertas de empleo es similar a la que se publicó tras la decisión de julio de 2020, de hacer siempre públicas las condiciones para participar en obras públicas del Vaticano. En aquella ocasión también se lanzó una web en la que se recogen los bandos del Estado Ciudad del Vaticano, y se presentan a concurso las empresas que lo deseen. El sistema no es perfecto, pero dificulta los abusos de poder.