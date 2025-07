El Vaticano autoriza el culto ligado a unas supuestas apariciones de la Virgen en Eslovaquia, aunque alerta de ambigüedades

El Vaticano ha reconocido el valor de la «experiencia espiritual» de tres niños eslovacos a los que se habría aparecido la Virgen María entre 1990 y 1995 y ha declarado que «nada impide la devoción mariana» surgida en torno a ellas. No todo son rosas, ... pues en su respuesta alerta de algunas «ambigüedades» en los mensajes. Se trata de unos fenómenos místicos ocurridos en Litmanova, en la frontera entre Eslovaquia y Polonia, en los que la Virgen se presenta como «Inmaculada Pureza» y propone a los niños una vida «sencilla».

El cardenal Víctor Manuel 'Tucho' Fernández, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, dice que «esta declaración, si bien no implica el reconocimiento de la autenticidad sobrenatural de las presuntas apariciones, permite aprobar el culto público y comunicar a los fieles que, si lo desean, pueden acercarse sin riesgo a esta propuesta espiritual, además del hecho de que los contenidos fundamentales de los supuestos mensajes pueden ser de ayuda para vivir el Evangelio de Cristo».

Nadie está obligado a creer que sean ciertas

Significa que nadie está obligado a creer que sean ciertas, y que los mensajes y la actitud de los videntes no contienen errores doctrinales relevantes. Por eso, Fernández, solicita al arzobispo de Prešov, Jonáš Maxim, responsable de ese territorio, que publique «una recopilación de los mensajes (de esas apariciones) que excluya las pocas afirmaciones que puedan llevar a confusión y perturbar la fe de los sencillos».

Se trata de «algunas ambigüedades y aspectos poco claros» en ciertos mensajes que Fernández atribuye a la elaboración intelectual de las videntes. «Cuando se preguntó en qué idioma se comunicaba con la Virgen, respondió: 'No utilizamos ningún lenguaje cuando hablamos'». Por eso mismo dice que estos supuestos mensajes deben ser considerados «expresión verbal de lo que las videntes sintieron junto a su interpretación personal».

Solicita «aclarar algunos mensajes (pocos), como el referido a la posibilidad de que una persona concreta no sea perdonada o que en una región del mundo casi todas las personas estén condenadas, o incluso que 'la causa de toda enfermedad es el pecado', que no pueden considerarse aceptables y, por lo tanto, no son aptos para su publicación». Dice que se comprenden mejor si se leen en el «contexto general de los demás mensajes», que subrayan que «encontrar el amor de Cristo nos hace felices, cerrarse a su amor nos arruina la existencia, la convierte en un fracaso y es fuente de sufrimiento».

Tres niños de menos de 12 años

Los videntes eran tres niños, Ivetka Korcakova, entonces de 11 años, Katka Ceselkova, de 12 y Mitko Ceselkovi, de 9 años, quien presenció sólo la primera aparición. Ésta tuvo lugar el 5 de agosto de 1990, y la última, el 5 de agosto de 1995 en un pajar de Litmanova, un pueblo de montaña de 600 habitantes.

La Virgen se presentaba como «Inmaculada Pureza», entendida como autenticidad, sencillez y transparencia de corazón, además de combate contra el pecado. Sus supuestos mensajes eran una invitación a la sencillez contra el materialismo y a reservar un puesto a la oración en la propia vida. Lo ocurrido se difundió rápidamente y en menos de un año cerca de un millón de peregrinos acudieron a este remoto lugar.

Katka e Ivetka en el santuario de Litmanová en agosto de 2010, cuando se celebraban dos décadas de la primera visión ABC

A principios de 2025, treinta años después de que concluyeran, el arzobispo Jonáš Maxim solicitó al Vaticano que valorase el mensaje global de las presuntas apariciones y autorizara a atender a los peregrinos que llegaban, alegando que la devoción está dando lugar a «peregrinaciones, confesiones y conversiones».

«Invitaciones a la conversión»

El Vaticano ha analizado la historia y reconoce en ella «valiosas invitaciones a la conversión, unidas a una promesa de felicidad y libertad interior, obra de Cristo en nuestros corazones». Aprecia por ejemplo que la Virgen María se presente como alguien «feliz» y recuerde que todas las personas son «amadas incondicionalmente». También, que anime a vivir con sencillez, pero sin ser superficiales. «Estas consideraciones permiten al Dicasterio para la Doctrina de la Fe acoger su propuesta de proceder a la declaración de «nihil obstat» en merito a la devoción mariana surgida en el monte Zvir», concluye en una carta del 4 de julio el cardenal Fernández.

Actualmente, Katka, la mayor de las videntes vive con su marido y sus dos hijas en EE.UU. La otra, Ivetka se ha casado y reside en Inglaterra. Ha trabajado en Alemania y en Austria atendiendo a personas mayores y como dependienta de una perfumería. Cada año, el 5 de agosto, regresan al lugar de las apariciones. Este año lo harán con el «nihil obstat» del Vaticano.