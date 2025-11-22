Suscribete a
El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz, el primero en España investigado por abusos a un menor

La denuncia, presentada en verano en Doctrina de la Fe, se hizo pública la pasada semana

Rafael Zornoza Boy había presentado su renuncia en julio de 2024, como es preceptivo al cumplir los 75 años

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, sobre las acusaciones de pederastia: «Son muy graves y además falsas»

Zornoza Boy saluda al Papa León XIV en el pasado jubileo de los obispos, el 26 de junio
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

La Santa Sede ha aceptado la renuncia de Rafael Zornoza Boy, hasta ahora obispo de Ceuta y Cádiz, y ha nombrado como administrador apostólico de esta sede a Ramón Darío Valdivia Giménez , obispo auxiliar de Sevilla. Aunque Zornoza había presentado la renuncia en julio ... de 2024, como es preceptivo al cumplir los 75 años, su aceptación, sin tener previsto un relevo, se produce unos días después de que se hiciera público que era el primer obispo español investigado por un caso “verosímil” de abusos a un menor, y tras finalizar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, a la que el obispo no ha asistido pese a que ha conservado su derecho de voz y voto hasta hoy.

