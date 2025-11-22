El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz, el primero en España investigado por abusos a un menor

La Santa Sede ha aceptado la renuncia de Rafael Zornoza Boy, hasta ahora obispo de Ceuta y Cádiz, y ha nombrado como administrador apostólico de esta sede a Ramón Darío Valdivia Giménez , obispo auxiliar de Sevilla. Aunque Zornoza había presentado la renuncia en julio ... de 2024, como es preceptivo al cumplir los 75 años, su aceptación, sin tener previsto un relevo, se produce unos días después de que se hiciera público que era el primer obispo español investigado por un caso “verosímil” de abusos a un menor, y tras finalizar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, a la que el obispo no ha asistido pese a que ha conservado su derecho de voz y voto hasta hoy.

Rafael Zornoza Boy, ahora ya obispo emérito de Ceuta y Cádiz, se ha convertido en el primer obispo español investigado por abusos a un menor en la década de los 90, en el entorno del seminario de Getafe. Según la denuncia presentada, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años e ingresó en el seminario menor, del que Zornoza era entonces responsable. De acuerdo con esa versión, los abusos continuaron hasta que la víctima abandonó el seminario, con 21 años.

La denuncia fue presentada el pasado julio por la víctima ante el Dicasterio de Doctrina de la Fe, el organismo encargado ya que se trata de un obispo. Como recoge el Derecho Canónico, el Dicasterio derivó la investigación a la archidiócesis de Sevilla, a cuya provincia eclesiástica pertenece la diócesis de Cádiz y Ceuta. Esta, a su vez, encargó el caso al tribunal de La Rota, quien comenzó la instrucción hace unas semanas. En este tiempo, el denunciante ya ha presentado su testimonio y está previsto que el obispo acusado lo haga en breve.

El mismo día en que se conoció la noticia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, daba indicios de verosimilitud a la denuncia. «El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación», explicaba a preguntas de los periodistas. Argüello señalaba que “la Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente”. «Al mismo tiempo, hay que contar con la presunción de inocencia, que es una base de nuestro propio sistema jurídico, civil y social», añadía. A la argumentación se sumaba el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y ha sido la sostenida por los obispos españoles estos días cuando se les preguntaba por el caso.

El caso Zornoza ha vuelto a poner en evidencia la dificultad que supone para la Iglesia católica el difícil equilibrio entre la “tolerancia cero” que los Papas, desde Benedicto XVI, reclaman para los abusos frente al respeto de la presunción de inocencia del acusado. El propio León XIV explicaba este martes, a preguntas de los periodistas, que «se ha abierto una investigación, hay que dejar que vaya adelante, y según los resultados habrá consecuencias». El Pontífice recordaba que «hay unos protocolos que están claramente establecidos, para ver el caso» y que «el obispo mismo tenía que responder». El Papa se había reunido el día antes con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal y en el encuentro se trató también el caso Zornoza.

Torpe estrategia de comunicación

Sin embargo, el hecho de que la renuncia sólo se haya aceptado después de que 'El País' hiciera pública la denuncia -pese a que la Santa Sede la conoce desde julio- ha generado la sensación de que no se habían tomado medidas cautelares en este caso, máxime cuando Zornoza ya había presentado su renuncia un año antes, en julio de 2024. También evidencia la torpe estrategia comunicativa con la que se ha tratado el tema, en la que las instituciones eclesiales sólo han reaccionado después de las publicaciones en los medios, en vez de anticiparse a comunicar el inicio del proceso.

La propia diócesis de Cádiz y Ceuta hacía público un comunicado tras las noticias en prensa, más destinado a proteger la figura del obispo que a esclarecer los hechos. En él, calificaba las acusaciones como «muy graves y, además, falsas», pero no dedicaba una sola palabra a la posible víctima e introducía un elemento de distorsión para justificar la suspensión de la agenda de Zornoza, al anunciar que padece «un cáncer agresivo». Una enfermedad que, paradójicamente, no le había impedido seguir con su rutina habitual estos últimos meses, incluso después de que la denuncia se presentó ante la Santa Sede.

Un comunicado que incumplía el propio protocolo de la diócesis de actuación ante un posible caso de abusos a menores, que en su día fue aprobado por decreto del obispo Zornoza Boy y presentado al Defensor del Pueblo como prueba de su lucha contra los abusos. «Una vez valorado el alcance de la crisis, y priorizando la comunicación con los públicos directamente afectados, se elaborará un comunicado oficial en el que se condenará cualquier tipo de abusos a las personas y especialmente a menores; se pedirá perdón a la persona que sufrió los abusos y a su familia; y se expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades para lo que sea necesario», afirma este documento, que no se aplicó en el caso del obispo.

Delito de absolución del cómplice

Dada la fecha en que supuestamente se produjeron, los abusos denunciados ya habrían prescrito civilmente según la legislación española, por lo que sólo cabe una investigación canónica, donde el periodo es mayor y, además, existe la posibilidad de que el Papa elimine esa prescripción para que todos los casos de abusos puedan ser investigados. Además, a juzgar por el contenido de la denuncia narrado por ‘El País’, a los abusos habría que sumar el delito canónico de absolución del cómplice, que tampoco prescribe y que podría llevar emparejada la excomunión. «Otro ejemplo de capacidad de manipulación y control sobre mí eran las confesiones», explica el denunciante sobre el abuso cometido en el marco del sacramento de la penitencia. «Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba», añade.

Hasta el momento de la denuncia no había antecedentes ni sospechas sobre la conducta sexual de Zornoza, pero sorprende que prácticamente ningún eclesiástico haya salido a defender la absoluta inocencia del obispo. Otro detalle, quizá menor, habla también de la, al menos, imprudencia del obispo Zornoza con respecto al uso de contenidos de carácter homosexual. En 2019, como respuesta a un tuit de Zornoza con una frase de un salmo y una fotografía de un joven, un comentarista apuntaba: «¡Ui [sic] mira! No sabía yo que era este obispo de ver álbumes de Sebastian Collet... un autor erótico gay. Aquí le dejo el álbum entero por si quiere otra foto... La verdad que el muchacho de la foto muy hetero no se ve…». Y en efecto, el obispo utilizó, junto a pasajes bíblicos, dos fotos más de ese álbum, en el que claramente se especifica la temática homosexual, siempre sin citar al autor.