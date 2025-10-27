Valencia, Murcia y Andalucía reclaman al Gobierno que se suspenda el aumento de los caudales ecológicos en el trasvase Tajo-Segura

Los consejeros de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, territorios que comparten una dependencia estructural del Trasvase Tajo-Segura se han dirigido al Ministerio de Agricultura «para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, ... la agricultura y el desarrollo socioeconómico de estas regiones».

En la carta, a la que ha tenido ABC, se recuerdan los recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Estas tres comunidades aseguran que estas propuestas han generado una «profunda preocupación» entre las instituciones y los sectores productivos de tres regiones que generan un valor agrario muy elevado, representado un 42,5% del VAB (Valor Añadido Bruto) nacional, «así como a 4,2 millones de ciudadanos que dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y su empleo».

En concreto, argumentan que una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría un importante impacto sobre varias cuestiones. En primer lugar, la sostenibilidad de la agricultura de regadío, que ya ha hecho «importantes esfuerzos de modernización y mejora de la eficiencia en el uso del agua». También mencionan el abastecimiento a poblaciones, especialmente en épocas de sequía prolongada o la economía y el empleo en sectores estratégicos como el agrario, la industria agroalimentaria o el turismo rural.

Por este motivo, han elaborado un informe que analiza la situación actual del trasvase y que le han enviado también al ministerio, solicitando que sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos. Además de este informe, también han remitido un estudio elaborado por los regantes a los efectos de cuantificar los efectos socioeconómicos del Trasvase, donde se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año 2024.

La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía aseguran que «sería imprescindible» que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua.