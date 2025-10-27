Suscribete a
Valencia, Murcia y Andalucía reclaman al Gobierno que se suspenda el aumento de los caudales ecológicos en el trasvase Tajo-Segura

Argumentan que una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría un impacto sobre la sostenibilidad de la agricultura de regadío y el abastecimiento de las poblaciones

Canal del Trasvase Tajo-Segura
Canal del Trasvase Tajo-Segura ABC

Los consejeros de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, territorios que comparten una dependencia estructural del Trasvase Tajo-Segura se han dirigido al Ministerio de Agricultura «para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, ... la agricultura y el desarrollo socioeconómico de estas regiones».

