«La UOC me engañó. Me prometió ser psicopedagoga con un máster y perdí 3.200 euros»

Se matriculó en 2018 en un máster de su universidad, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) -la misma en la que años antes había cursado el grado de Educación Social- para poder ejercer de psicopedagoga y tener también la opción de trabajar de orientadora ... en un instituto, opciones, ambas, que suponían una mejora en su estatus profesional y en su sueldo.

Sin embargo, a Mireia P., de 56 años, dicho máster, por el que pagó 3.200 euros, no le abrió ninguna de las dos puertas prometidas. Le negaron desde el Colegio de Pedagogos de Cataluña la posibilidad de colegiarse, paso previo para ejercer como psicopedagoga, y la Consejería de Educación, le impidió también trabajar de orientadora en secundaria porque no tenía la formación necesaria. Su caso no fue aislado. Un grupo de estudiantes afectados por esta situación se unieron y decidieron llevar a la UOC a los tribunales.

«Había pagado el tercer trimestre del máster cuando empecé a oir en foros de estudiantes que nos habían engañado, que ese máster no te permitía ejercer como psicopedagoga», explica Mireia en declaraciones a ABC. Empezaron, según afirma, «a salir casos». «En aquel momento éramos más de un centenar, aunque algunos no han querido seguir adelante porque es un desgaste y también implica unos gastos que algunos quizás no se puedan permitir», dice la afectada. Ella y otra veintena de alumnos «engañados» por las «falsas informaciones» facilitadas por la universidad respecto a las expectativas profesionales del citado máster decidieron unir fuerzas y, amparados por el Colectivo Ronda, denunciaron los hechos.

Finalmemente un Juzgado de Barcelona ha condenado a la universidad a distancia de Cataluña a indemnizarles por proporcionarles información errónea sobre el máster de Psicopedagogía, y haber generado «falsas expectativas» respecto a su habilitación profesional en un futuro como psicopedagogos y su supuesta equivalencia con el máster de Formación del Profesorado de Secundaria.

«La UOC me engañó. Me prometió que sería psicopedagoga con un máster que me ha costado 3.200 euros y no puedo ejercer. Solo me ha servido para ampliar currículo», denuncia Mireia. Explica que luego supieron que solo los estudiantes que se apuntaron al máster y habían cursado préviamente Psicología o Pedagogía pudieron llegar a ejercer de Psicopedagogos.

«A los que veníamos de otros estudios como Educación Social o Trabajo Social, que nos habían dicho antes de matricularnos que éramos aptos para cursarlo, no nos ha servido de nada», dice Mireia. Añade que algunos de los matriculados «incluso perdieron más», ya que al venir de otros estudios como Periodismo, que a priori no estaban indicados para entrar directamente en el máster, «tuvieron que cursar asignaturas compensatorias» y llegaron a pagar hasta 5.000 euros».

Entre las ventajas que ofrecía el «polemico máster» figuraba la de sustituir a los antiguos estudios de segundo ciclo de Psicopedagogía. «Era una licenciatura de segundo ciclo que con el cambio de planes de estudios desapareció y nos vendieron que ese máster la sustituía y que al realizarlo acabaríamos siendo psicopedagogos», asegura la demandante. Fue otra «falsa expectativa», sobre la que han abundado en la denuncia.

Según la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona, consultada por ABC, la UOC deberá restituir a los alumnos demandantes en concepto de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual los importes abonados por matricularse y seguir el máster, unas cantidades que oscilan entre los 2.100 y los 4.800 euros. Le condena, asimismo, a abonar a cada uno de ellos 300 euros en concepto de daño moral más los correspondientes intereses.

La abogada del Colectivo Ronda responsable de la demanda, Montse Serrano, afirma que a los futuros estudiantes se les proporcionó una información «absolutamente inexacta y totalmente inadecuada», frustrando así la legítima expectativa de ejercer las funciones laborales a las cuales aspiraban, informa Ep.

Tal como precisa la resolución, esta información se difundió a través de diversos canales, incluyendo la página web oficial de la UOC, las conversaciones telefónicas con asesores y las comunicaciones de los tutores a través de las aulas virtuales y correos electrónicos.

Así, la sentencia afirma que «no se puede sino concluir que la UOC suministró información errónea en el sentido expuesto por la parte actora y que esta información distorsionada se proporcionó institucionalmente a través de diversos canales».

Además, la sentencia destaca que la UOC manifestaba que la obtención del título de este máster servía para ser profesor especializado en Secundaria y esta afirmación se modificó posteriormente, pero sin aclarar completamente qué titulaciones previstas eran necesarias para esta equivalencia, «generando así más dudas», detalla.

«De todo lo expuesto hasta el momento -añade la resolución judicial- no puede sino colegirse la procedencia de estimar la demanda debido a que la mala información, por parcial o equívoca suministrada directamente por la universidad demandada a sus alumnos provocó que esos cursasen o empezasen a cursar un máster que no les reportaría la utilidad pretendida (y no otra)».

«No hubo intención de inducir a error»

Portavoces de la UOC consultados por ABC señalan que «hay que tener en cuenta que la sentencia indica que la información facilitada por la UOC a los estudiantes de la primera edición del Máster de Psicopedagogía, hace más de cinco años, no fue bastante clara en algunos momentos del proceso».

Añaden que «este pronunciamiento judicial reconoce que no hubo intención de inducir a error a los estudiantes y sitúa el origen de la cuestión en la complejidad de un contexto cambiante y en la evolución de la información que las autoridades iban proporcionando».

«La UOC no cometió ninguna actuación dolosa ni tuvo fines comerciales a través de una información engañosa. Al contrario, la Universidad trasladó de manera continua y de buena fe toda la información disponible en cada fase, información que, además, contaba con el aval de las autoridades administrativas competentes».