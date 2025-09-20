Suscribete a
La Universidad de Gerona pagó 4.000 euros por una traducción del catalán al español exigida por una ex consejera de Junts

La titular de Universidades de Pere Aragonès reclamó su derecho a usar la lengua autonómica pese a que la mayoría de los miembros del tribunal que la evaluaba no la entendían

Geis denunció ante la defensora del pueblo los «reproches» de dos de los profesores por su actitud y la institución instó a la universidad a que le pidiera perdón, aunque ésta optó por no intervenir

PP y Vox acusan a la ex titular de Universidades de «sectarismo ideológico» y de «fomentar el enfrentamiento»

«Imponer el catalán en la universidad es generar un problema donde no lo hay»

Imagen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gerona UdG
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Cuatro mil euros le ha costado a la Universidad de Gerona (UdG) la exigencia de la exconsejera de Universidades Gemma Geis (Junts), de ser evaluada exclusivamente en catalán para estabilizar su plaza de profesora en el centro universitario. Exigió un traductor tras ... negarse a hablar en castellano frente a un tribunal que estaba compuesto en su mayoría (tres de los cinco miembros) por docentes de otras universidades españolas y se expresaban en castellano, lengua también oficial en Cataluña.

