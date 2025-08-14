Suscribete a
La UME, en el epicentro del fuego en Orense: «Esto es muy duro, venimos de estar cinco meses en la DANA de Valencia»

Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias piden que se refuerce la prevención y la coordinación para reducir el impacto de los incendios

El fuego no da tregua durante la noche y calcina 8.000 hectáreas más en Orense

Efectivos de la UME realizan labores de extinción en el incendio forestal de Vilamarín
Efectivos de la UME realizan labores de extinción en el incendio forestal de Vilamarín

Diego Jiménez y David Sánchez de Castro

La provincia de Orense enfrenta una situación crítica con varios incendios activos que han calcinado más de 20.500 hectáreas en las últimas horas. Los fuegos más importantes se concentran en los municipios de Chandrexa de Queixa, Maceda, Vilar de Cervos, A Granxa y A Mezquita ... , con algunos focos que han duplicado su extensión durante la noche. Toda la provincia permanece en nivel 2 de alerta para permitir una mayor movilización de medios y recursos, incluyendo la llegada de dos aviones cisterna Canadair enviados desde Francia. La virulencia y rapidez de propagación de estos incendios pone de relieve la dificultad que enfrentan los brigadistas para controlar los fuegos y proteger tanto el medio natural como las zonas habitadas.

