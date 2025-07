Última hora del terremoto en Rusia y la alerta de tsunami en el Pacífico, en directo: evacuaciones y número de heridos

Un terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter en la costa de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, ha provocado alertas de tsunami en la costa pacífica rusa y en los estados estadounidenses de Alaska y Hawái, mientras que se han notificado advertencias para Guam y también en Japón.

La Embajada de España en Japón ha pedido a los españoles que se encuentran en el país nipón que sigan las instrucciones de las autoridades locales y que consulten las alertas de su zona ante el aviso de tsunami por el terremoto de 8,7 registrado de madrugada en la costa de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. "En distintas partes de la costa han dado alerta de tsunami. No dejen de consultar las alertas de su zona y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Josh Green, gobernador de Hawái, ha tranquilizado a los ciudadanos anunciado que la situación está bajo control, aunque se estén registrando olas de más de un metro y medio: «Esperamos que pasen al menos dos o tres horas hasta que podamos dar por terminada la situación. De momento, todo bien», ha dicho en una rueda de prensa para afirmar que no tienen previsto cortar el suministro de electricidad