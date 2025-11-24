Suscribete a
La última bala de Íñigo Errejón lleva a la extinción a los colegios mayores femeninos y masculinos

La polémica en el Elías Ahuja impulsó una enmienda que obliga a estos centros a ser mixtos si quieren adscribirse a una universidad pública

Este curso se acaba el plazo para el cambio, si bien desde que se aprobó la ley de Universidades han mermado, pasando de 44 a 26

Los otros perjudicados: «Nos quitan el derecho a decidir dónde vivir»

Un grupo de colegiales en el Pío XII, en Madrid
Un grupo de colegiales en el Pío XII, en Madrid
Beatriz L. Echazarreta

Cada colegio mayor tiene una identidad propia, casi un carácter. Hay algunos que funcionan como pequeñas repúblicas, donde la vida se decide en asambleas interminables, como el Chaminade. Otros han sido auténticos templos culturales: el San Juan Bautista, el 'Johnny', fue sinónimo ... del Jazz en Madrid, antes de caer en el abandono y acabar tomado por okupas. En el Pío XII o el Moncloa el día a día gira en torno a conferencias, foros y debates de todo signo. También están colegios como el Roncalli o el Mara, que funcionan como microcosmos donde el talento femenino se retroalimenta y se multiplica. Los hay más bohemios, más 'pijos', más deportivos, más religiosos o más orientados al estudio. Y, también, por supuesto, se identificaban por ser masculinos, femeninos o mixtos. Sin embargo, una de las últimas voluntades políticas de Íñigo Errejón fue que dejaran de diferenciar por sexo si querían adscribirse a una universidad pública.

