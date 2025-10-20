Suscribete a
La UE da largas a Sánchez con su propuesta de cambio de hora y le dice que no es una prioridad

El comisario europea que este «puede que no sea uno de los aspectos más importantes de la agenda política europea»

Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

La UE da largas a Sánchez con su propuesta de cambio de hora y le dice que no es una prioridad
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha prometido un nuevo «estudio en profundidad» sobre el recurrente tema del fin del cambio de hora. «Pueden contar con la Comisión para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE. Vamos a fomentar el ... consenso entre los Estados miembros. La Comisión ha decidido responder a la solicitud de los Estados miembros para que se realice un análisis adicional. Se espera que pronto se inicie un estudio para apoyar la toma de decisiones».

