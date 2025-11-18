Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Ucrania será el primer país en pasar la factura climática de una guerra: reclama 43.000 millones a Rusia

Presentará la petición oficialmente en 2026 con la idea de compensar las 237 millones de toneladas de CO2 generadas

La revolución verde de China repliega sus emisiones de dióxido de carbono

Vista aérea de los edificios dañados tras los ataques rusos en la ciudad de Kostyantynivka, Donetsk, Ucrania
Vista aérea de los edificios dañados tras los ataques rusos en la ciudad de Kostyantynivka, Donetsk, Ucrania efe
Isabel Miranda

Isabel Miranda

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bosques incendiados, ciudades e infraestructuras destruidas, tanques y aviones desplazados... El daño ambiental de la guerra de Ucrania va en aumento y ya ha generado el equivalente a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Austria, Bélgica e Irlanda juntos. Ahora Ucrania ... ha anunciado en la Cumbre del Clima de Brasil que reclamará Rusia el coste de los daños climáticos generados hasta ahora, unos 43.000 millones de dólares. Será el primer país en pasar la factura climática de un conflicto bélico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app