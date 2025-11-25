Suscribete a
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

El TSJC constata que la Generalitat discriminó al castellano en las pruebas de expresión oral a los alumnos catalanes

La Asamblea por una Escuela Bilingüe recurrió la primera convocatoria de la evaluación, que fue censal en el caso del catalán y muestral en el castellano

Antes del pronunciamiento judicial, en el curso 2023-2024, la Consejería convirtió en muestrales todas las pruebas (catalán, castellano y aranés) en el curso 2023-2024, y desde el curso pasado las realizan todos los alumnos

La nueva prueba oral de lengua en Cataluña equipara el español con el inglés

Escola Llibertat, primera escuela pública donde empezó a implementarse la inmersión lingüístic INÉS BAUCELLS
Esther Armora

Barcelona

Cataluña fue en el curso 2022-2023 la primera comunidad autónoma que puso en práctica las pruebas orales de lengua en sexto de Educación Primaria y en cuarto curso de Educación Secundaria (ESO) siguiendo la filosofía de la nueva ley educativa estatal (Lomloe), ... que defendía estas pruebas con el objeto de evaluar el nivel de conocimiento que tiene el alumnado de las lenguas de su territorio. La evaluación arrancó con polémica.

