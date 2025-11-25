El TSJC constata que la Generalitat discriminó al castellano en las pruebas de expresión oral a los alumnos catalanes

Cataluña fue en el curso 2022-2023 la primera comunidad autónoma que puso en práctica las pruebas orales de lengua en sexto de Educación Primaria y en cuarto curso de Educación Secundaria (ESO) siguiendo la filosofía de la nueva ley educativa estatal (Lomloe), ... que defendía estas pruebas con el objeto de evaluar el nivel de conocimiento que tiene el alumnado de las lenguas de su territorio. La evaluación arrancó con polémica.

El Departamento de Educación, que en aquel momento dirigía Josep González-Cambray, estableció que la prueba oral de Lengua Catalana fuera obligatoria para todo el alumnado, mientras que la de Lengua Castellana, la otra lengua oficial de la comunidad, se realizara en unos pocos centros seleccionados, tanto en la etapa de Primaria como en Secundaria. La razón alegada por las autoridades educativas fue en aquel momento que evaluar el conocimiento oral de las dos lenguas oficiales podría suponer «un estrés para los centros». La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) recurrió la convocatoria y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estima parcialmente el recurso aportado por la entidad y anula la convocatoria al considerar que el planteamiento discriminaba al castellano e incumple varios artículos de la Constitución.

Según documenta el fallo, en la convocatoria de 2022-23 realizaron las pruebas de expresión oral de Lengua Catalana un total de 72.243 alumnos, mientras que en Lengua Castellana se examinó solo a 3.620 alumnos.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal apunta que «las directrices sobre las pruebas no aseguran un mutuo respeto de las dos lenguas, por cuanto que mientras que todos los alumnos de sexto curso de Primaria y de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) están obligados a hacer la prueba en catalán y, en su caso en aranés, mientras que solo una muestra representativa están obligados a hacer lo propio, en los mismos cursos en castellano». El TSJC considera que el hecho de que la prueba de catalán fuera censal y la de castellano muestral «infringe los artículos 14 y 27.1, 2, 5 y 7 de la Constitución española» y por ese motivo, la convocatoria «es nula de pleno Derecho».

El TSJ catalán «estima parcialmente» el recurso contencioso administrativo presentado por la AEB contra la resolución EDU 288/2023 por la que se aprueban las directrices para la realización de las pruebas y declara «la nulidad de la misma por no ser conforme a Derecho».

La Generalitat cambió de criterio

Antes del pronunciamiento del TSJC, del 20 de noviembre de 2025, la Generalitat cambió el planteamiento de las pruebas. En el curso 2023-2024 estableció que fueran muestrales para todas las lenguas (catalán, castellano y aranés) y en 2024-2025 cambió el criterio y las determinó censales para todos, criterio que se mantiene para el curso 2025-2026, según han confirmado a este diario fuentes del Departamento de Educación.

«Está claro que la Generalitat discriminó al castellano en el planteamiento de la prueba, pese a ser lengua oficial en la comunidad, contraviniendo el artículo 14 de la Constitución que 'configura el principio de Igualdad ante la Ley como un derecho subjetivo de los ciudadanos', y la propia Ley de Educación de Cataluña (LEC)», apunta en declaraciones a este medio el abogado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.

Desde la AEB, su presidenta, Ana Losada, celebra que «aunque se refiera a cursos pasados el TSJC deje constancia de que se discriminó al castellano. Es una forma de sentar cátedra».