Contra la fiesta del cordero

El TSJ rechaza suspender la moción de Vox sobre la limitación del uso de instalaciones deportivas en Jumilla para ritos musulmanes

La moción era sobre 'Defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como la Fiesta del Cordero

Vista del Polideportivo Municipal de La Hoya de Jumilla este jueves. La decisión del Ayuntamiento de Jumilla EFE

Europa Press

El Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia ha rechazado la suspensión cautelar del acuerdo que adoptó el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla el pasado mes de julio, en el que se aprobó la moción del Grupo Municipal Mixto (Vox), en el que se ... limitaba el uso de las instalaciones deportivas. En concreto, para evitar ritos musulmanes.

