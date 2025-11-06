Trump rebajará el precio del Ozempic para «salvar muchas vidas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que rebajará el precio de los medicamentos de adelgazamiento, como el caso del famoso Ozempic y el Wegovy, tras llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly para ... que ofrezcan sus medicamentos GLP-1 con «descuentos drásticos».

El máximo mandatario de EE.UU. ha asegurado desde la Casa Blanca que este acuerdo «salvará muchas vidas» y mejorará la salud de «millones de estadounidenses».

El precio de un mes de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede superar los 1.000 dólares. Este acuerdo promovido por la Casa Blanca reducirá los costes de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de 150 dólares para ciertos grupos de personas, una cifra que un alto funcionario estadounidense dijo ser «aproximadamente una novena parte del precio actual».

La reducción de precios serán a partir de enero para la venta directa al consumidor, a mediados de 2026 para el programa Medicare y «de forma continua» para Medicaid, «en función» de la fecha en la que los Estados del país se inscriban.

El presidente ya anunció en octubre desde la Casa Blanca su intención de reducir los precios de estos fármacos, y este miércoles, una fuente de la Casa Blanca aseguró a Reuters que la empresas farmaceuticas Novo y Eli Lilly anunciarían esta semana acuerdos con la Administración Trump.

El acuerdo consistirá en una reducción del precio de sus medicamentos para bajar de peso a cambio de participar en el programa de seguro médico Medicare, que da cobertura a más de 60 millones de personas, ya que la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. exige a las empresas farmacéuticas negociar los precios de los medicamentos con el programa.

Novo Nordisk reveló este miércoles que había acordado un precio en el marco del programa Medicare para la semaglutida, el principio activo de sus medicamentos estrella Ozempic y Wegovy.

