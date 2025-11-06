Suscribete a
Trump rebajará el precio del Ozempic para «salvar muchas vidas»

El presidente ha anunciado un acuerdo con Novo Nordisk y Eli Lilly para que rebajen el precio de los medicamentos GLP-1 con «descuentos drásticos»

Trump, este miércoles en la Casa Blanca.
Trump, este miércoles en la Casa Blanca. EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que rebajará el precio de los medicamentos de adelgazamiento, como el caso del famoso Ozempic y el Wegovy, tras llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly para ... que ofrezcan sus medicamentos GLP-1 con «descuentos drásticos».

