Trump firma una orden para que vuelvan a usarse pajitas de plástico en EE.UU. y alega que las de papel «explotan»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva que impulsa la vuelta a las pajitas de plástico para beber, afirmando que su impacto en la vida marina es limitado y que las de papel, favorecidas por los ecologistas, «explotan».

La orden del republicano Trump, anunciada el pasado viernes, revierte un objetivo establecido por su predecesor demócrata Joe Biden de eliminar los utensilios de plástico de un solo uso, como las pajitas, en todas las agencias gubernamentales para 2035.

«Vamos a volver a las pajitas de plástico», dijo Trump a los periodistas al firmar la orden en el Despacho Oval. «Estas cosas no funcionan, las he tenido muchas veces y, en ocasiones, se rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como cuestión de minutos, a veces cuestión de segundos. Es una situación ridícula», dijo Trump.

Los ecologistas llevan mucho tiempo haciendo campaña para poner fin al uso de pajitas y otros utensilios de plástico, alegando que contaminan sobre todo el medio marino. Pero Trump, a quien desde hace tiempo le molestan las pajitas de papel, rechazó sus preocupaciones. «No creo que el plástico afecte a los tiburones mientras comen, mientras se abren camino en el océano», dijo Trump.

Al presentar el documento para que Trump lo firmara, el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, dijo que el impacto medioambiental era «totalmente discutible» y que los consumidores estadounidenses estaban «tremendamente insatisfechos con sus pajitas.»

Trump, que ha calificado el cambio climático de «estafa», ha emitido una serie de órdenes sobre el medio ambiente desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. Se retiró del acuerdo de París sobre cambio climático poco después de su toma de posesión el 20 de enero y ha prometido «perforar, nene, perforar» en busca de petróleo.