Trump elimina los fondos para la vacunación de niños en países pobres

El Gobierno de Donald Trump ha decidido eliminar los fondos comprometidos para Gavi, una organización internacional con financiación pública y privada dedicada a la vacunación de niños en los países más pobres del mundo. Se trata de más 1.200 millones de dólares que ... estaban comprometidos para los próximos cinco años y que todo apunta a que no llegarán a su destino.

Eso es lo que impone un documento de la casi extinta Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, en sus siglas en inglés) que ha sido enviado al Congreso y que recoge la eliminación de miles de partidas dentro de los recortes de gasto impuestos por Donald Trump en su regreso al poder y azuzados por su mano derecha, Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

Tijeretazo a Gavi

El documento incluye un listado con cerca de seis mil partidas a las que hasta ahora dedicaba fondos USAID. De ellas, según estos planes, solo sobrevivirán mil. Y entre ellos no están los fondos de Gavi, de los que dependen algunos países pobres para sus programas de vacunación, ni otras partidas importantes, como algunas dedicadas al combate de la malaria u otras como las dedicadas a la Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) de la ONU. Se calcula que EE.UU. dejará de desembolsar casi 30.000 millones de dólares comprometidos gracias a esos recortes

La tijera a Gavi «tendrá un impacto desastroso en la salud global», condenó la directora ejecutiva de la organización, la paquistaní Sania Nishtar. Gavi estaba en plenas negociaciones con la Casa Blanca y con el Congreso de EE.UU. para asegurar la recepción de los 300 millones de dólares comprometidos este año, y la decisión de eliminar los fondos le pilló por sorpresa.

EE.UU. aporta el 13% de los fondos de Gavi, una organización en la que el principal financiador es Reino Unido, seguido de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Los recortes se conocen después de que Usaid fuera incluido dentro del Departamento de Estado, liderado por el exsenador Marco Rubio. Un comunicado de este Departamento defendió que se eliminaron programas cuando «el secretario Rubio determinó que la subvención no se alinea con los intereses nacionales o con las prioridades de la Agencia».

Otros programas que sí siguen esas líneas, como uno relativo a controlar un brote de ébola en Uganda o emergencia de asistencia en situaciones de guerra seguirán vigentes.

Tensiones con Musk

En la primera reunión del Gabinete de Trump el mes pasado se desataron las tensiones entre Musk y algunos secretarios de diferentes Departamentos, a los que el multimillonario de origen sudafricano exigía mayor esfuerzo en los recortes. Una de las principales peleas fue con Rubio, a quien acusó de no hacer lo suficiente.

En sus 25 años de vida, Gavi ha salvado la vida de 19 millones de vida por sus programas de vacunación, según sus estimaciones. Y ahora proyecta que la eliminación de fondos dejará a 75 millones de niños sin vacunar en los próximos cinco años, lo que provocará 1,2 millones de muertes que podrían evitarse.

El ministro de Salud de Sierra Leona, un país que depende de Gavi para sus vacaciones, aseguró a 'The New York Times' estar «conmocionado y perturbado» por la noticia. «Apoyar a Gavi en Sierra Leona no es solo una cuestión de Sierra Leona. Es algo de lo que la región y el mundo también se benefician».