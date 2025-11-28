Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday: la ONCE reparte seis millones de euros y cientos de tarjetas regalo

Triunfo de las monjas que se fugaron del geriátrico para regresar a su convento en los Alpes: podrán quedarse en su antigua casa

Sor Rita, sor Regina y sor Bernadette fueron trasladadas en diciembre de 2023 a una residencia de ancianos

La exabadesa de Belorado sobre su noche en el calabozo: «He rezado más que en toda mi vida»

Sor Rita, sor Regina y sor Bernadette
Sor Rita, sor Regina y sor Bernadette Instagram

En el mismo escenario que la joven novicia María acompañaba a la familia Von Trapp en 'Sonrisas y lágrimas', tres monjas ocotogenarias rebeldes han conseguido recuperar el derecho a residir en su convento. Sor Rita, sor Regina y sor Bernadette, tres religiosas agustinas, huyeron ... hace unos meses del centro geriátrico al que fueron trasladadas contra su voluntad en diciembre de 2023 para regresar a su antigua residencia en los Alpes austriacos.

