Triunfo de las monjas que se fugaron del geriátrico para regresar a su convento en los Alpes: podrán quedarse en su antigua casa

En el mismo escenario que la joven novicia María acompañaba a la familia Von Trapp en 'Sonrisas y lágrimas', tres monjas ocotogenarias rebeldes han conseguido recuperar el derecho a residir en su convento. Sor Rita, sor Regina y sor Bernadette, tres religiosas agustinas, huyeron ... hace unos meses del centro geriátrico al que fueron trasladadas contra su voluntad en diciembre de 2023 para regresar a su antigua residencia en los Alpes austriacos.

Ahora, las monjas podrán permanecer en el convento de Goldenstein «hasta nuevo aviso», según han informado los responsables de la Iglesia, que han impuesto una condición a las ancianas: no podrán seguir subiendo contenido a las redes sociales. A falta de que las religiosas acepten, su superior, el preboste Markus Grasl, ha presentado una propuesta para resolver el conflicto en torno a la residencia de este trío de hermanas.

La polémica estalló en diciembre de 2023, cuando las tres mujeres fueron obligadas por los responsables de la Iglesia a ingresar en una residencia católica debido a su delicado estado de salud, pero huyeron en septiembre de este año para regresar a su convento de Goldenstein, en Elsbethen, cerca de la ciudad de Salzburgo. Lo hicieron ayudadas por antiguas alumnas del monasterio, que es también centro educativo desde hace siglo y medio, y algunos simpatizantes: ahí se agravó el conflicto, al considerar que las religiosas habían roto sus votos de obediencia.

Las autoridades han afirmado que proporcionarán atención médica y asistencia de enfermería a las monjas, así como apoyo espiritual por parte de un sacerdote, según recoge la agencia de noticias AFP. Desde su regreso al convento, los curas han tenido que ser introducidos prácticamente de forma clandestina en la capilla del convento para oficiar misa, contra la voluntad de las autoridades eclesiásticas.

No obstante, las autoridades eclesiásticas han añadido que, si su salud se deteriora y «ya no se las puede atender» adecuadamente en el convento, tendrán que trasladarse a una residencia cercana. Según los medios de comunicación locales, Grasl devolvió recientemente unos 64.000 euros en prestaciones sociales que había recibido para el trío.

Las tres religiosas han pasado gran parte de su vida en Goldenstein, un castillo que ha sido convento y escuela privada para niñas desde 1877. La propia sor Bernadette asistió a clase allí desde 1948, cuando era adolescente, y una de sus compañeras de estudios fue la actriz austríaca Romy Schneider, una de las mayores estrellas de cine del mundo de los años 60 y 70.