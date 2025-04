Tras la renuncia de Becciu, el cardenal Cipriani en el punto de mira

Mientras dentro del Aula Nueva del Sínodo los cardenales intentan aislarse de influencias externas para intercambiar serenamente impresiones sobre el futuro de la Iglesia, algunos medios expresan perplejidad por la presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en las ceremonias fúnebres del Papa y en el pre-cónclave. Dentro de la asamblea de cardenales, los discursos de los purpurados van convergiendo en torno a la idea de unidad en la Iglesia y continuidad con la línea de Francisco. Hoy el Vaticano les ha explicado que no podrán llevar móviles a la Capilla Sixtina y que tendrán que estar allí el miércoles 7 de mayo a las cuatro y media de la tarde.

A primera hora, Angelo Becciu ha comunicado que no participará en el cónclave «para contribuir a la comunión y a la serenidad», como gesto de obediencia «a la voluntad del Papa Francisco de que yo no entre en el cónclave, a pesar de que sigo convencido de que soy inocente».

A la vez, varios medios han planteado al portavoz si las restricciones que recibió el cardenal Cipriani afectan también a estas reuniones previas al cónclave. Hace cuatro meses se supo que en diciembre de 2019 la Santa Sede impuso un «precepto penal» al cardenal del Opus Dei que por un supuesto caso de abusos cometidos en 1983 contra un menor que entonces tenía entre 16 y 17 años. Se trataba de «medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias». Como Cipriani aparece en las fotos vestido de cardenal, este martes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha evitado entrar en la cuestión y no ha sabido precisar si los cardenales la han afrontado durante las reuniones de purpurados.

El cardenal peruano participó este fin de semana en el funeral del Papa Francisco, la posterior visita a la tumba del Pontífice, y las reuniones de estos días. Fuentes cercanas al purpurado interpretan que puede asistir, pues la sanción no incluía la prohibición de participar en los consistorios y ceremonias del Papa con cardenales, y que por ese motivo también estuvo en los que se convocaron estos últimos años.

La polémica por ahora no ha atravesado los muros del Vaticano. Como Juan Luis Cipriani tiene 81 años no tiene derecho a entrar en el cónclave, pero la norma Vaticana prevé que sí que esté en estos encuentros. Las reuniones son consultivas y las intervenciones, no vinculantes, sirven sólo para trazar el retrato robot del próximo Pontífice. Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia episcopal peruana aseguró que Cipriani, «como todos los cardenales, tiene la posibilidad de llegar a las primeras congregaciones. Puede aportar, buscar diálogos, opinar… Lo que se busca en estas congregaciones es un perfil de qué cualidades debe tener el próximo paso, y ya después los que eligen tomarán una conversación más profunda con mucha oración para elegir al próximo Pontífice».

Renuncian dos cardenales

Por otra parte, este martes se ha sabido que dos cardenales han renunciado a participar en el cónclave por motivos de salud, lo que reduce a 133 el número de purpurados electores. El Vaticano ha evitado identificarlos, pero se da por seguro que uno de ellos es el español Antonio Cañizares Llovera, arzobispo emérito de Valencia.

También esta mañana se ha concretado la hora a la que empezará el cónclave. El próximo 7 de mayo a las 10 de la mañana los cardenales se reunirán en la basílica de San Pedro para la «misa por la elección del Papa». Tras el almuerzo, deberán trasladarse a la Capilla Paulina, donde se les espera a las 16:30 para ir juntos en procesión hacia la Capilla Sixtina.

Asimismo, han sido convocados este lunes el centenar de personas que entrarán en el cónclave para ocuparse de la intendencia para asegurar que los purpurados se ocupen sólo de votar. Ellos deberán jurar públicamente guardar secreto de todo lo que vean y escuchen sobre la elección papal, por ejemplo mientras los cardenales almuercen, vayan en el autobús o entren en Casa Santa Marta.

Este martes han participado 183 cardenales electores en las congregaciones generales, de los que sólo 120 son electores. Han intervenido unos veinte. Según el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, han afrontado la situación de la Iglesia «en función de los desafíos que debe afrontar, en clave geográfica». Asegura que hablaron de cuestiones como la respuesta al «individualismo, al relativismo, la soledad y la necesidad de consolación, o la responsabilidad para la construcción de la paz». A preguntas de los periodistas, ha asegurado que también se ha tocado la cuestión financiera, pero «sin afrontarlo en términos específicos».

«La impresión es que los cardenales jóvenes miran con interés las intervenciones de los purpurados veteranos», explica a ABC uno de los participantes. También en la última reunión han recibido algunas indicaciones prácticas para cuando entren en la Capilla Sixtina. Aparte de cómo deben votar, deberán acordarse de que no podrán llevar el teléfono móvil a estas sesiones para evitar filtraciones o intrusiones. Lo sabían todos, pero siempre es mejor recordarlo.