El nitrato que contiene el agua de consumo, factor de riesgo para el cáncer de próstata

El nitrato ingerido durante la vida adulta a través del agua del grifo y embotellada que consumimos, aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata en un futuro. Así lo revelan los resultados de una investigación liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa y publicado en la revista 'Environmental Health Perspectives'.

El estudio constata que una elevada exposición al nitrato que contiene el agua potable e industrial, procedente, sobre todo, de fertilizantes usados en la agricultura y de los excrementos de la ganadería intensiva puede marcar el riesgo a padecer en un futuro este tipo de tumor, especialmente su versión más agresiva y en hombres más jóvenes. Apunta también, por otro lado, el papel importante de la dieta como fórmula para contrarrestar ese efecto negativo. «Comer abundante fibra, frutas y verduras o vitamina C podría reducir este efecto pernicioso del nitrato en el agua de consumo», señala en declaraciones a ABC Carolina Donat, investigadora de ISGlobal y del Instituto Karolinska de Suecia, y primera autora del estudio.

«Se habían hecho estudios que apuntaban la relación de la alta exposición a los tóxicos del agua con el riesgo de sufrir cáncer de vejiga. Éste trabajo es el primero a nivel mundial que relaciona una exposición durante años al nitrato del agua con la probabilidad de padecer cáncer de próstata«, precisa la experta, quien aclara que »de las conclusiones no puede afirmarse que consumir agua aumente el riesgo de padecer este tumor, ha de ser una exposición alta a esta sustancia, prolongada en el tiempo«.

El nitrato presente en el agua procede de los fertilizantes y excrementos de la agricultura y ganadería intensivas. La lluvia lo arrastra hasta los acuíferos y ríos y acabamos ingiriéndolo con el agua que bebemos. «Es un compuesto que forma parte de la naturaleza, pero hemos alterado su ciclo natural», explica Cristina Villanueva, investigadora de ISGlobal especializada en contaminación del agua. En la investigación se midió, aunque en menor medida, el impacto de la exposición a los trihalometanos (THMs), subproductos de la desinfección del agua, es decir, compuestos químicos que se forman tras desinfectarla para su consumo, en la aparición de la enfermedad.

«A diferencia del nitrato, cuya única ruta de entrada es la ingestión, los THMs también se pueden inhalar y absorber a través de la piel al ducharnos, asistir a piscinas o lavar los platos. La exposición a largo plazo a este tóxico se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de vejiga, pero hasta el momento la evidencia de su relación con otros tipos de cáncer ha sido muy limitada«, señala Donat.

Dieciocho años de exposición

Para evaluar la posible asociación entre el cáncer de próstata y la exposición a largo plazo al nitrato y los THMs en el agua de consumo, los investigadores estudiaron 697 casos de cáncer de próstata de hospitales españoles entre los años 2008 y 2013 (de los cuales 97 presentaban tumores agresivos), así como otros 927 hombres de entre 38 y 85 años que no estaban diagnosticados de cáncer en el momento del estudio y que ejercieron de grupo de control.

Conociendo dónde habían vivido esas personas y el tipo de agua (del grifo, embotellada o, en algún caso, de pozo) así como la cantidad de agua que habían bebido a lo largo de su vida, se estimó la media de nitrato y trihalometanos a la que cada participante habría estado expuesto desde los 18 años.

Ingestas más altas

Cuanto mayor fue el nitrato ingerido, mayor fue la asociación con el cáncer de próstata. Aquellos participantes con ingestas más altas de nitrato a través del agua (más de 14 mg/d de media a lo largo de la vida) multiplicaban por 1,6 la probabilidad de padecer un cáncer de próstata de bajo grado o medio, y multiplicaban casi por 3 la probabilidad de desarrollar un tumor de próstata agresivo, comparados con aquellos participantes que presentaban ingestas de nitrato más bajas (menos de 6 mg/día de media a lo largo de la vida).

«Se ha sugerido que los cánceres de próstata agresivos y, por tanto, de peor pronóstico, tienen causas etiológicas subyacentes diferentes a los tumores de crecimiento lento con un curso indolente, y nuestros hallazgos confirman esta posibilidad», afirma la primera autora del estudio. La investigadora también resalta que «los riesgos asociados a la ingesta de nitrato a través del agua ya se observan a consumos de agua con niveles por debajo de los máximos permitidos por las directivas europeas, 50 mg de nitrato por litro de agua». »En España tenemos un consumo medio de 10 mg de nitrato por litro de agua, muy por debajo de lo que establece la normativa europa«, subraya Donat.

Las autoras, no obstante, matizan que se trata de una primera evidencia que deberá ser refrendada con nuevos estudios, por lo que aún queda mucho camino antes de poder hablar de una relación de causalidad. «Exponerse a los nitratos a través del agua de consumo no implica que se vaya a desarrollar un cáncer de próstata», aclaran. »Lo que sí esperamos es que este estudio, junto a otros, pueda contribuir a que se revisen los niveles permitidos de nitrato en el agua de modo que garanticen que no implican un riesgo para la salud humana», añade.

Por otro lado, mientras que los THMs ingeridos no se asociaron con el cáncer de próstata, sí lo hicieron los niveles de THMs en el agua corriente residencial, lo que sugiere que la inhalación y exposición dérmica podrían tener un peso significativo en la exposición total. Se necesitan más estudios cuantificando apropiadamente la exposición a THMs a través de las diferentes rutas para poder extraer conclusiones firmes. «Los resultados más concluyentes han sido en nitratos», apuntan.

Dieta rica en fibras, una forma de combatirlo

Por otro lado, el estudio señala que las asociaciones entre nitrato ingerido y cáncer de próstata solo se observaron en los hombres que ingerían menos fibra, fruta y verduras, o vitamina C. «Los antioxidantes, las vitaminas y los polifenoles de las frutas y verduras podrían actuar como inhibidores de la formación de nitrosaminas en el estómago, que son los compuestos con potencial carcinógeno», arguye Carolina Donat. «Por otro lado, la vitamina C ha demostrado una actividad antitumoral notable y la fibra desarrolla un efecto protector importante», agrega.

Entre las medidas que proponen las responsables del estudio para disminuir los niveles de nitratos figuran «acabar con el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas», y fomentar dietas que prioricen las frutas y verduras y reduzcan el consumo de alimentos de origen animal, especialmente la carne.