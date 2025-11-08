Suscribete a
Un tornado en el sur de Brasil arrasa una ciudad y deja seis muertos y más de 400 heridos en plena Cumbre del Clima

El 80% de la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, ha sido destruida

Lula llama a la acción a los líderes en la Cumbre del Clima pero esconde su deseo de buscar petróleo en el Amazonas

Fotografía de la destrucción causada por un tornado este sábado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil)
Fotografía de la destrucción causada por un tornado este sábado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil) EFE
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Belém do Pará (Brasil)

Mientras la cumbre de líderes que precede a la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, echaba el cierre en la ciudad brasileña de Belém, un desastre natural ha golpeado con fuerza el sur del país hispanoamericano. Un tornado de categoría ... EF3, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, ha destruido el 80% de la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, dejando al menos seis muertos y más de 430 heridos. Las imágenes muestran casas destruidas, postes caídos y árboles arrancados por la fuerza del viento.

