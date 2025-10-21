Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 21 de octubre

Un tornado en el norte de París deja un muerto y varios heridos

La ciudad de Ermont, a unos 20 kilómetros al noreste de París, fue la más afectada por el repentino tornado, que causó daños en unos 10 distritos

La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España: fuertes lluvias y tormentas en estas zonas

Imagen de las grúas a punto de derrumbarse por la tormenta al norte de París.
Imagen de las grúas a punto de derrumbarse por la tormenta al norte de París.

AFP

Un tornado azotó distritos al norte de París el lunes, derribando tres grúas de construcción, lo que causó la muerte de una persona y heridas graves a otras cuatro, informaron las autoridades.

La ciudad de Ermont, a unos 20 kilómetros al noreste de París, fue ... la más afectada por el repentino tornado, que causó daños en unos 10 distritos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app