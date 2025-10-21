Un tornado en el norte de París deja un muerto y varios heridos

Un tornado azotó distritos al norte de París el lunes, derribando tres grúas de construcción, lo que causó la muerte de una persona y heridas graves a otras cuatro, informaron las autoridades.

La ciudad de Ermont, a unos 20 kilómetros al noreste de París, fue ... la más afectada por el repentino tornado, que causó daños en unos 10 distritos.

Significant damage is… pic.twitter.com/JiC4m4eX0H — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) October 20, 2025 El fiscal regional, Guirec Le Bras, declaró a la AFP que un trabajador de la construcción de 23 años murió en una obra y que 10 personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico. El tornado derribó grúas y arrancó techos de edificios, según las autoridades. El ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró en la plataforma X que había sido una tormenta de «intensidad inusual». Vídeos compartidos en redes sociales mostraron tres grúas cayendo con pocos segundos de diferencia. Un épisode de tornade soudain et d’une rare intensite a touché plusieurs communes du #ValdOise, causant le décès d’une personne et blessant gravement plusieurs autres. Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés.… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 20, 2025 Una grúa cayó sobre una clínica, sin causar heridos, y otra sobre un edificio residencial. Decenas de bomberos, policías y personal médico se encontraban en el lugar, informaron las autoridades.

