Un tornado en el Algarve deja una víctima mortal y una treintena de heridos, entre ellos varios españoles

El fenómeno atravesó la zona turística de Albufeira a gran velocidad, en una semana marcada por lluvias torrenciales, inundaciones y rachas extremas de viento

Vista del camping destruido en el Algarve.
Vista del camping destruido en el Algarve. EFE/EPA/JOAO MATOS
Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Un tornado ha provocado una víctima mortal y ha dejado una veintena de heridos –al menos uno de ellos en estado grave– tras atravesar el sur de Portugal en la mañana de este sábado. El fenómeno, rápido y violento, ha arrasado por completo ... las instalaciones del camping de la localidad algarvía de Albufeira y ha causado importantes daños en una unidad hotelera de la zona, sorprendiendo a trabajadores y turistas.

