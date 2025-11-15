Un tornado en el Algarve deja una víctima mortal y una treintena de heridos, entre ellos varios españoles

Un tornado ha provocado una víctima mortal y ha dejado una veintena de heridos –al menos uno de ellos en estado grave– tras atravesar el sur de Portugal en la mañana de este sábado. El fenómeno, rápido y violento, ha arrasado por completo ... las instalaciones del camping de la localidad algarvía de Albufeira y ha causado importantes daños en una unidad hotelera de la zona, sorprendiendo a trabajadores y turistas.

La víctima mortal era una mujer británica de 85 años, encontrada en parada cardiorrespiratoria bajo los escombros del bungalow donde estaba. Entre los heridos hay ciudadanos españoles y británicos, según ha confirmado en rueda de prensa el comandante regional del Algarve, Vítor Vaz Pinto. Entre ellos, hay seis niños, todos con heridas leves, y 23 adultos con edades comprendidas entre los 24 y los 70 años.

Los equipos de emergencia han asistido en el lugar tanto a huéspedes como a trabajadores afectados. La mayoría ha sido trasladada al centro de salud de Albufeira, mientras que uno de los heridos graves ha tenido que ser evacuado al hospital de Faro con pronóstico reservado. Las imágenes difundidas por Protección Civil muestran caravanas volcadas, tejados arrancados, zonas destruidas y parte del equipamiento del camping esparcido varios metros más allá, prueba de la fuerza del viento.

El aviso se recibió poco después de las diez de la mañana. Los testigos lo han descrito un fenómeno «exactamente igual a un tornado», con una forma cónica clara y un vértice bien definido y que ha avanzado a gran velocidad entre Albufeira y Olhos de Água. Según la meteoróloga Paula Leitão, este tipo de episodios «son poco frecuentes, pero posibles» en Portugal y, por su carácter repentino, «muy difíciles de prever en tiempo y lugar exactos».

El primer ministro del país, Luís Montenegro, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, han enviado mensajes de condolencia a la familia de la víctima y han deseado una pronta recuperación a los heridos. Montenegro ha destacado, a través de las redes sociales, la «rápida reacción» de Protección Civil en una semana «particularmente exigente», marcada por la borrasca Claudia.

De hecho, el tornado se suma al temporal que golpea Portugal desde hace días. Claudia ya ha dejado «lluvias intensas, viento fuerte y episodios de inundaciones» en buena parte del país. Aunque «lo peor ya pasó», como indica el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), el mal tiempo continuará hasta el martes, con especial incidencia en el litoral y en las zonas montañosas. El IPMA mantiene varios distritos en alerta amarilla y naranja por precipitaciones persistentes, viento con rachas fuertes y agitación marítima.

El temporal ya había dejado víctimas antes del tornado. Este jueves falleció una pareja de ancianos, ambos de 88 años, en la localidad de Fernão Ferro, cerca de Lisboa, mientras dormían, debido a una repentina subida del nivel del agua dentro de su vivienda. Cuando los bomberos lograron entrar, tras romper ventanas y puertas, encontraron los cuerpos flotando. Según Joaquim Tavares, concejal de Protección Civil del municipio, la pareja vivía en una zona de construcciones ilegales donde «no se cumplen criterios mínimos de seguridad», y las autoridades estudian «soluciones para desactivar estas viviendas», afectadas por inundaciones recurrentes.

En las últimas horas, el viento ha derribado postes de luz, señales y árboles en diferentes regiones del país. En Vila do Conde, en el norte, varias casas próximas a la ribera quedaron anegadas por la subida del caudal del río tras sucesivas lluvias intensas, dejando habitaciones totalmente sumergidas. Aunque no hubo heridos, los daños materiales son considerables.

Protección Civil ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, asegure objetos sueltos en balcones o jardines y siga las actualizaciones meteorológicas del IPMA. Los servicios de emergencia mantienen operativos refuerzos en el Algarve y en la región de Lisboa ante la posibilidad de nuevas incidencias.