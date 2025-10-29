Toñi García, la víctima a la que ha consolado la Reina en el funeral de Estado de la dana

Doña Letizia ha estado consolando y escuchando atentamente durante varios minutos a Toñi García, que perdió en la barrancada aquel trágico 29 de octubre a su marido y a su hija: «Se merecen memoria por esa muerte tan indigna, por ese dolor que lleva ... la sociedad valenciana», ha afirmado en alguna ocasión a este medio y siempre ha insistido en que va a luchar por la familia que ha perdido y por «todas aquellas personas que no tengan fuerza».

Noticia Relacionada IN MEMORIAM toni jiménez Su marido, Miguel Carpio, era funcionario de la Generalitat Valenciana y su hija, Sara Carpio, era enfermera. Aquel 29 de octubre de hace un año Sara, de 24 años, había decidido bajar a sacar el coche del garaje junto a su padre. Les sorprendió la riada sin posibilidad de escapar. Tanto el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia como la Escuela de Enfermería La Fe emitieron un comunicado alabando su trabajo. «Era excepcional», apuntaban. Había despuntado como estudiante y destacado por su excelencia.

