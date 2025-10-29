Suscribete a
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Las 237 vidas rotas por la dana

Toñi García, la víctima a la que ha consolado la Reina en el funeral de Estado de la dana

Esta valenciana perdió en la dana a su marido y a su hija de 24 años, que habían bajado a sacar el coche del garaje en Benetússer

El funeral de Estado en el primer aniversario de la dana, en imágenes

El Estado, allí tan lejos

Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo: discurso del Rey Felipe VI, ofrenda floral y última hora desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hoy

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, saluda a los Reyes antes del funeral
Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, saluda a los Reyes antes del funeral EP

ABC

Doña Letizia ha estado consolando y escuchando atentamente durante varios minutos a Toñi García, que perdió en la barrancada aquel trágico 29 de octubre a su marido y a su hija: «Se merecen memoria por esa muerte tan indigna, por ese dolor que lleva ... la sociedad valenciana», ha afirmado en alguna ocasión a este medio y siempre ha insistido en que va a luchar por la familia que ha perdido y por «todas aquellas personas que no tengan fuerza».

