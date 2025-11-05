Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

El tifón Kalmaegi deja 93 fallecidos a su paso por Filipinas

El ciclón revela la vulnerabilidad de las zonas urbanizadas ante inundaciones catastróficas y la urgencia de medidas preventivas

Al menos 20 muertos por un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán

La Aemet pone en aviso a España por fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño: alerta naranja en estas zonas

El tifón deja un saldo de 93 víctimas a su paso por Filipinas

AFP

El tifón Kalmaegi mató a más de 90 personas en Filipinas, mientras residentes comienzan a ver qué quedó de sus casas y negocios devastados por la inundación. «Las ciudades grandes fueron las más golpeadas (por inundaciones), las zonas más urbanizadas«, dijo el subdirector ... de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, a una radio local.

