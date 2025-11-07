Suscribete a
El tifón Kalmaegi deja 188 muertos en Filipinas y causa otras 5 víctimas en su llegada a Vietnam

El poderoso ciclón, uno de los más mortíferos del año, ha alcanzado vientos de hasta 149 km/h y ha provocado inundaciones devastadoras y más de medio millón de desplazados

Filipinas declara el estado de emergencia por el tifón Kalmaegi tras dejar al menos 140 muertos y unos 800.000 desplazados

La Aemet avisa de la llegada de un frente frío de fuertes lluvias y nieve a España: estas son las zonas más afectadas

El tifón ha alcanzado vientos de 149 km/h y ya ha dejado 5 víctimas en su llegada a Vietnam
El tifón Kalmaegi azotó Vietnam la madrugada del viernes y se cobró otras cinco vidas tras su devastador paso por Filipinas, donde el número de muertos ascendió a 188. El poderoso ciclón, uno de los más mortíferos en el mundo este año, tocó ... tierra la noche del jueves en la costa central vietnamita, ya devastada por tormentas recientes y donde miles de personas fueron evacuadas de las zonas en la trayectoria.

