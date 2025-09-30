Suscribete a
ABC Premium

Un terremoto de magnitud 6,9 sacude las costas de Filipinas

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol

Venezuela despliega organismos de seguridad tras registrar 10 seísmos y 21 réplicas en siete horas

Un hombre camina sobre el mar.
Un hombre camina sobre el mar. EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que «no hay amenaza de tsunami».

Noticia Relacionada

Filipinas se encuentra en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app